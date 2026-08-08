Joan Jordán podría marcharse a Portugal

Pepe Jiménez Sevilla, 08 AGO 2026 - 20:31h.

El mediocampista, con el salario más alto del Sevilla

Joan Jordán, el último 'tapón' económico del Sevilla

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Joan Jordán puede ser el siguiente en salir. El centrocampista ex del Eibar, descartado desde el primer día de pretemporada, estaría negociando su marcha a Portugal para, a falta de un año de contrato con el Sevilla, cerrar de manera definitiva su vinculación con los del Sánchez-Pizjuán.

Ejercitándose en el grupo de descartados desde el segundo día de pretemporada, Joan Jordán, tras el adiós de Tanguy Nianzou y Rafa Mir, se había convertido en el futbolista con mayor salario (y mayor coste) en el Sevilla y en el club trabajaban de manera desesperada para encontrarle un nuevo destino.

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Sin apenas minutos desde que coincidió, curiosamente, con Luis García Plaza en el Deportivo Alavés, Joan Jordán, tal y como ha adelantado El Chiringuito, estaría cerca de marcharse a Portugal, aunque su adiós no está aún 100% cerrado.

Desde el club, en este sentido, se transmite prudencia y, como sucediese con Tanguy Nianzou o Rafa Mir, al ser operaciones tan importantes, no se quiere precipitar ni una sola noticia.

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Como ha sucedido con los dos jugadores mencionados, lo lógico es que el Sevilla acepte ciertas pérdidas en esta operación -más si finalmente acaba en Portugal, una competición sin un músculo financiero exagerado-, pero cualquier ahorro sería positivo, teniendo en cuenta que el coste del jugador a día de hoy se acerca a los siete millones entre salario y amortización.

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La salida de Joan Jordán, como contábamos hace días, no sería la única que se intentaría cerrar en Nervión antes del próximo sábado, ya que el club tiene intención de dejar todo prácticamente listo para evitar que Luis García Plaza tenga que estar apagando fuegos sobre esta situación, pudiendo centrarse al 100% en términos competitivos.

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