Pepe Jiménez Sevilla, 23 JUL 2026 - 09:24h.

El mediocampista sigue sin poner facilidades para su salida

Joan Jordán y su salida del Sevilla: enésimo pulso, enésimo capítulo

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Joan Jordán sigue sin ponerlo nada fácil. El mediocampista ex del Éibar, descartado por la entidad y entrenando con un grupo aparte desde el segundo día de pretemporada, continúa inflexible en su postura y mientras otros compañeros ceden -como sucede con Nianzou- o avanzan con su salida -como Rafa Mir-, el que estuvo cedido en el Deportivo Alavés no ha cambido su situación.

Y sería importantísimo hacerlo. Joan Jordán continúa siendo un importantísimo gasto para el Sevilla (cercano a los siete millones de euros por temporada), se ha quedado, teniendo en cuenta que Rafa Mir está avanzando en su adiós, como el último gran contrato en el Sánchez-Pizjuán y bloquea, en parte, el mercado hispalense.

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Porque si el Sevilla consiguiese dar salida a Joan Jordán no solo liberaría una importante cantidad económica en su límite (y coste) salarial, sino que ganaría una fuerza tremenda en el mercado veraniego.

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Más allá de rebajar la urgencia por otra gran venta -además de la de Adams-, el Sevilla podría ser más fuerte en casos como el de Oso o Rubén Vargas, e incluso tendría posibilidad de invertir más, sea en salario o en traspaso, en el tan deseado delantero por García Plaza.

Joan Jordán 'se agarra' a su contrato

El futbolista, por su parte, dentro de la legalidad y lógica, continúa agarrándose a su contrato. A sus 32 años, el ex del Alavés sigue teniendo un año de contrato más con el Sevilla y, como ya comunicó el pasado año cuando Cordón le invitó a renegociar su contrato, no está dispuesto a perdonar cantidades.

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Tras dos años sin prácticamente continuidad ni minutos, Joan Jordán debe tomar una importante decisión: apurar su contrato, salir gratis y conseguir una prima de fichaje o aceptar su adiós para intentar recuperar el gran fútbol que un día mostró.