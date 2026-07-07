Pepe Jiménez Sevilla, 07 JUL 2026 - 12:32h.

Por tercer verano consecutivo, el Sevilla intenta cerrar su compromiso con Jordán

Las razones de las ausencias de Joan Jordán, Gattoni y Cardoso

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Luis García Plaza no cuenta con Joan Jordán. Cualquier argumento, explicación o recuerdo que se desarrolle a partir de ahora deberá ir de la mano de la afirmación que abre esta información, ya que nada se escribiría si el técnico ex del Alavés no hubiese decidido colocarle en la lista de descartes para la nueva temporada junto a nombres como el de Fede Gattoni, Fabio Cardoso, Rafa Mir o Tanguy Nianzou. Sin embargo, no por conocida, pinta diferente, porque por tercer año consecutivo el Sevilla le busca salida... y él no lo pondrá nada fácil.

Porque la ausencia de Joan Jordán, junto a Fede Gattoni y Fabio Cardoso, en la primera sesión de este martes ha encendido todo tipo de alarmas. Por lesión, por permiso o simplemente, como ha ocurrido anteriormente, por decisión de la entidad, los tres jugadores desaparecían de la escena y el público esperaba una explicación.

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Lejos de regates, el Sevilla ha sido claro y ha explicado en su página web que los tres "trabajaron en otro grupo mientras se resuelven sus respectivas situaciones", algo que ha provocado que, según cuenta ABC de Sevilla, la agencia del mediocampista piense en una posible denuncia a la AFE.

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Fuentes del club consultadas por se muestran altamente tranquilas en este aspecto y argumentan que Joan Jordán cuenta con los mismos servicios que su compañero, que no ha sido descartado y que, únicamente, no entra en los planes del entrenador, que prepara diferentes entrenamientos según su interés.

Joan Jordán y las 'facilidades' para su salida

Argumentaciones aparte, que será trabajo para unos y otros, lo que sí parece claro es que Joan Jordán no pondrá nada fácil su salida del Sevilla.

Con un año más de contrato, Jordán se resistió a salir en 2024 -acabó marchándose al Alavés en unas condiciones muy ventajosas para el equipo entrenado por entonces por García Plaza-, se resistió a salir en 2025 -se operó a principios de verano y quedó bloqueada su marcha- y parece, tras conocer su reacción este martes, que tampoco lo pondrá fácil en 2026.

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Su salario continúa siendo uno de los más altos de la plantilla y el pasado año ya rechazó renegociar sus condiciones para ayudar con las inscripciones, por lo que es evidente que su relación con la entidad está prácticamente rota. Solo un contrato (un gran contrato) unen al Sevilla y a Joan Jordán.

El futbolista está en su derecho, tiene su firma y le corresponde lo acordado, y el club, por su parte, también juega sus cartas en esta pelea que, parece, se alargará durante semanas antes de encontrar una solución.