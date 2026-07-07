Pablo Sánchez 07 JUL 2026 - 13:43h.

Thiago Almada acuerda su fichaje por River Plate: cuánto dinero ingresará el Atlético

Jugará un rol muy importante en el banquillo

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La vuelta de Gabi al Atlético de Madrid ya era conocida por todos y se hizo oficial este martes. El club emitió un comunicado y publicó un vídeo con las primeras palabras del nuevo integrante del cuerpo técnico en su segunda etapa en la entidad. Una leyenda del club estará en el banquillo junto a otra como Simeone, quien ya ha tenido sus primeras palabras con él sobre lo que desea que aporte.

El propio Gabi desveló la charla que ya ha mantenido con Simeone, en la que le pide que siga aportando al grupo lo mismo que le daba cuando era futbolista. "Diego me pide que sea como era como jugador. Todo lo que transmitía, la ilusión con la que hacía cada cosa, como miraba por el grupo por encima de cualquier invidualidad. Ayudarle en el vestuario y en los partidos".

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"La afición es el mayor patrimonio de este club, pedirles que sigan ayudando, sintiendo todo lo que sienten y sumando desde fuera. A partir de ahí que se vuelvan a ilusionar. El año pasado fue una temporada muy buena para el club. Meterse entre los cuatro primeros de Europa no se consigue todos los días", agregó sobre la parroquia rojiblanca.

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El comunicado del Atlético de Madrid

Gabriel Luis Fernández Arenas (Madrid, 10 de julio de 1983) se incorporará al cuerpo técnico de Simeone como asistente a partir de esta temporada.

Nuestro histórico capitán y leyenda ingresó en nuestra Academia siendo sólo un niño, en etapa Alevín. Debutó con el primer equipo el 21 de enero de 2004, formando en el once titular. Defendió la rojiblanca durante once temporadas divididas en dos etapas – de 2004 a 2007 y desde 2011 a 2018 –, llegando a disputar 417 encuentros oficiales con nuestra camiseta. Fue capitán durante seis temporadas.

El madrileño conquistó la UEFA Europa League en 2012 y 2018, la Supercopa de Europa en 2012, la Copa del Rey en 2013, LaLiga en 2014 y la Supercopa de España 2014, levantando los cinco últimos como capitán tras haber heredado el brazalete de Antonio López.

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Tras retirarse como futbolista en 2020, Gabi inició su carrera en los banquillos, inicialmente en el Getafe CF – primero en el Juvenil B y después en el filial del club madrileño – y posteriormente como entrenador del Real Zaragoza.