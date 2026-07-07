Seis jugadores siguen sin debutar con España en el Mundial

Redacción ElDesmarque Madrid, 07 JUL 2026 - 14:08h.

Además de los dos porteros suplentes, hay cuatro jugadores de campo que todavía no han tenido minutos en esta Copa del Mundo

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España ya está en los cuartos de final del Mundial 2026. La selección de Luis de la Fuente eliminó a Portugal con un ajustado triunfo y ya prepara el duelo frente a Bélgica, que se disputará este viernes 10 de julio a las 21:00h horario peninsular. El seleccionador de La Roja ha ido ampliando poco a poco la participación de prácticamente toda su plantilla, aunque todavía hay seis futbolistas que siguen sin estrenarse en la competición. De la Fuente ha dado entrada a jugadores que, a priori, no partían como habituales en sus planes, como son los casos de Marc Pubill, que disputó sus primeros minutos en el triunfo frente a Austria y Borja Iglesias, que debutó en el tiempo añadido del encuentro ante Portugal.

Respecto a la portería, ni David Raya ni Joan García han tenido la oportunidad de jugar y, salvo lesión o sanción de Unai Simón, tampoco parece probable que lo hagan. Cuando una selección llega al tercer partido de la fase de grupos con la clasificación asegurada, el portero suplente suele disponer de minutos, como ocurrió con Raya en la Eurocopa de 2024. Sin embargo, España empató en su estreno frente a Cabo Verde y llegó a la última jornada todavía pendiente de definir su posición final y el lado del cuadro, por lo que Luis de la Fuente mantuvo la titularidad de Unai Simón.

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Víctor Muñoz sigue sin estar disponible y Zubimendi tiene un duro competidor en su puesto

Entre los jugadores de campo que todavía no han debutado está Víctor Muñoz. El futbolista de Osasuna continúa sin estar disponible debido a sus problemas físicos, por lo que todavía no ha podido entrar en los planes del seleccionador durante el torneo. Tampoco ha jugado Martín Zubimendi ya que la gran competencia en el centro del campo y el nivel mostrado por los titulares han reducido sus opciones de participar y, salvo que la situación de algún encuentro lo exija o Rodrigo Hernández se lesione, como en la final de la Eurocopa 2024 frente a Inglaterra, no se prevé que el vasco disponga de minutos.

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Grimaldo y Eric García todavía tienen opciones de jugar algún minuto

Los otros dos futbolistas que aún no se han estrenado son Alejandro Grimaldo y Eric García. El lateral del Atlético de Madrid podría convertirse en un recurso importante en partidos cerrados gracias a su gran golpeo de balón y su capacidad para ejecutar acciones a balón parado y Eric García podría ser una alternativa de garantías para reforzar la defensa en los minutos finales si España necesita proteger un resultado favorable.