Redacción ElDesmarque Madrid, 07 JUL 2026 - 13:14h.

El tuit está dando la vuelta al mundo y cuenta con respuestas de usuarios de distintos países

El noruego Rubius explica cuál es la verdadera pronunciación de Erling Haaland

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Erling Haaland fue el gran protagonista de los octavos de final del Mundial 2026 al firmar un doblete frente a Brasil y liderar la histórica victoria de Noruega ante la Canarinha. El atacante del Manchester City atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue demostrando por qué está considerado como uno de los atacantes más determinantes del planeta. Haaland llega al tramo decisivo del Mundial como uno de los máximos goleadores del torneo (7) y mientras su nombre ocupa las portadas de todo el mundo, las redes sociales han rescatado un tuit que demuestra que hubo alguien que detectó su potencial mucho antes de que se convirtiera en una superestrella.

El tuit viral de un aficionado bético que se adelantó a la explosión de Erling Haaland

El protagonista de la historia es un aficionado del Real Betis que, el 30 de mayo de 2019, publicó un tuit dirigido a la cuenta oficial del club verdiblanco con una recomendación que, vista con perspectiva, era muy acertada. “Si yo fuese el Real Betis fichaba a este jugador. Ahora tiene un valor de 5 millones, próximamente valdrá más. Tomen buena nota.”

Ese fue el mensaje que publicó el aficionado bético, acompañado de una fotografía de un Erling Haaland que, por aquel entonces entonces, tenía 18 años, militaba en el Red Bull Salzburgo y formaba parte de la selección sub-20 de Noruega. Siete años más tarde, el delantero juega en el Manchester City, su valor es de 200 millones de euros según Transfermarkt y es uno de los mejores jugadores del mundo. La publicación acumula más de 4.000 retuits, casi 40.000 ‘me gusta’ y cerca de 3.000 usuarios la han guardado y muchos aficionados verdiblancos no han podido evitar preguntarse qué habría ocurrido si aquella propuesta, publicada en 2019, se hubiera llevado a cabo.