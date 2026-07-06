El noruego Rubius explica cuál es la verdadera pronunciación de Erling Haaland

Juan Pérez 06 JUL 2026 - 10:30h.

Aunque el propio jugador ha dado alternativas diferentes en los últimos años

El padre de Erling Haaland aviva los rumores de su fichaje por el Real Madrid: "Cualquiera quiere jugar allí"

Compartir







La relación del mundo del streaming al Mundial 2026 pasa de puntillas en los creadores de contenido que no están relacionados con el fútbol, pero aún así hay momentos interesantes. Rubius no suele hablar del deporte rey pero su origen noruego le deja en una posición bastante imponente después de la última victoria de Noruega ante Brasil, de ahí su recomendación activa para explicar por qué todo el mundo en España pronuncia mal el nombre de su gran estrella: Erling Haaland.

Uno de los propósitos de la FIFA para este Mundial 2026 es acercar la verdadera pronunciación del nombre de parte de los propios protagonistas, y por eso ese guiño del Rubius tiene también versión oficial de Haaland. El '9' de Noruega le da la razón en este vídeo donde dice su nombre en su idioma natal.

PUEDE INTERESARTE Las lágrimas cruzadas de Erling Haaland y Neymar con fiesta de Noruega y drama de Brasil

Aún así hay entrevistas previas donde su pronunciación no es del todo exacta, porque toma el inglés como referencia para abrir algo más la boca y acercarse a la 'A' al decir su nombre. Y él mismo explica que es porque se ha acostumbrado a decirlo en inglés, como le cantan en la grada del Manchester City.