Los memes de Harry Kane tras quedarse sin voz en plena entrevista postpartido

Pablo Sánchez 06 JUL 2026 - 07:36h.

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Fue uno de los momentos más surrealistas del Mundial

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El partido de octavos del Mundial entre México e Inglaterra dejó muchísimas imágenes a destacar, pero sin duda fue Harry Kane el que acaparó los focos poco después del encuentro. El delantero inglés protagonizó uno de los momentos más surrealistas a la par que divertidos del torneo durante su entrevista posterior al choque.

Kane se quedó literalmente sin voz durante su charla producto de la euforia y los gritos después de conseguir la clasificación para los cuartos de final. La voz que le quedó para hablar provocó multitud de risas hasta del propio jugador.

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Como no podía ser de otra manera, se convirtió en objeto de memes y bromas en las redes sociales. A continuación recopilamos algunos de ellos:

Las palabras de Harry Kane

El delantero y capitán de la selección inglesa, Harry Kane, afirmó tras derrotar a México 2-3 y clasificarse a los cuartos de final del Mundial 2026 que fue "un partido de locos", en el que tuvieron todo en contra, pero que supieron "encontrar la forma de ganar".

"Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar y encontrar la forma de ganar. Solo he podido cantar, no puedo hablar. A pesar de tener todo en contra, encontramos la forma de conseguirlo", dijo Kane, totalmente afónico.

El delantero que anotó, de penalti, su sexto gol en el torneo e iguala al alemán Gerd Müller, con 14 goles en total, en la relación de goleadores históricos, se mostró disconforme con el penalti que pitaron en contra de Inglaterra por una entrada suya al mexicano Brian Gutiérrez.

"Creo que llegué antes al balón. El árbitro pitó mucho en nuestra contra, aunque al final no importó, así que estoy contento", dijo Kane que calificó como "un apoyo increíble, asombroso", el ánimo que recibió el equipo de sus aficionados.