Joaquín Anduro 05 JUL 2026 - 22:19h.

Alf-Inge Haaland se deja querer por el Real Madrid

Haaland y Vinicius entran a lo grande en los memes antes del Brasil - Noruega: "Necesitamos recrear esto"

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El nombre de Erling Haaland fue uno de los tantos que apareció durante las elecciones del Real Madrid como posible fichaje al anunciar Enrique Riquelme que irían a por la incorporación del ariete del Manchester City. Esto fue pronto desmentido por la agencia de representación del jugador y su entorno y los rumores se disiparon con la victoria de Florentino Pérez hasta que se han vuelto a avivar con las palabras del padre del jugador dejándose querer.

Noruega se mide este domingo a Brasil en East Rutherford en el duelo de octavos de final del Mundial 2026 con Erling como gran referente después de sus cinco goles durante su primera fase final con el combinado nórdico. En la previa del choque en el MetLife Stadium, Alf-Inge Haaland ha avivado esta posibilidad con sus palabras para DAZN en las que ha dejado en el aire un posible futuro de su hijo en el Santiago Bernabéu.

"No quiero hablar mucho sobre las elecciones en otros clubes. Está muy contento en el Manchester City ahora mismo, tiene un contrato largo. Estamos esperando a la nueva temporada pero cualquiera quiere jugar en el Real Madrid y en la Champions League, así que veremos", declaró el exfutbolista y padre de Erling Haaland.

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Preguntado de nuevo sobre qué podría pasar en un futuro, Alf-Inge volvió a dejar la posibilidad de un futuro fichaje en el aire: "Quizás, quizás. Siempre hay una ocasión en el fútbol. Son un equipo fantástico en España. Con los clubes nunca sabes pero ahora mismo está en Inglaterra feliz".

Erling Haaland, el fichaje estrella de Rodrigo Riquelme

Enrique Riquelme anunció a Erling Haaland como su fichaje estrella en caso de que se convirtiera en presidente del Real Madrid, insistiendo a pesar de que la representante del jugador, Rafaela Pimienta, negase la mayor. La posibilidad se esfumó con la victoria de Florentino Pérez en los comicios pero, a pesar de que el ariete tiene contrato hasta 2034, los rumores no dejan de reproducirse.