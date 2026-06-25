Redacción ElDesmarque Madrid, 25 JUN 2026 - 13:15h.

El delantero noruego ha dejado un momento divertido en el último vlog de su canal de YouTube

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Erling Haaland, además de ser una de las grandes estrellas del Mundial 2026, es 'YouTuber'. El jugador noruego ha comenzado la Copa del mundo de Estados Unidos, Canadá y México a un nivel impresionante con cuatro goles en dos partidos, los dos últimos en la victoria de la selección de Noruega frente a Senegal por 3 a 2. Los nórdicos se han convertido en la revelación del Mundial y se jugarán ser primeros de grupo frente a Francia en el encuentro que se disputará mañana viernes 26 de junio a las 21:00h.

Mientras tanto, Haaland ha publicado su segundo vlog sobre el Mundial en su canal de YouTube y en él muestra como es un día en la vida de un futbolista profesional en esta Copa del Mundo. El vídeo ha dejado un momento divertido en el que el atacante del Manchester City se hace pasar por community manager para evitar hacerse una foto con unas vecinas.

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Erling Haaland se hace pasar por community manager para no hacerse una foto

Según muestra el vídeo compartido por el propio futbolista, dos mujeres se acercaron al delantero al sospechar que estaban ante la estrella del Manchester City y de la Selección de Noruega. En ese momento, Haaland decidió seguir el juego y aseguró que no era él, sino su community manager.

El noruego señaló al productor de su canal de YouTube y la respuesta provocó la sorpresa de las dos aficionadas generando una situación divertida. El delantero intentó mantener la broma durante unos segundos, pero después les dijo que se hicieran la foto con los dos y que la enseñara a sus conocidos. El vídeo de su canal de YouTube cuenta con más de 700.000 visitas en menos de 24 horas y el clip en el que el noruego se hace pasar por otra persona se ha hecho viral en varias redes sociales y tiene casi 3 millones de visualizaciones en X.