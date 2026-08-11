Pablo Sánchez 11 AGO 2026 - 14:45h.

Los cinco nombres marcados en rojo que quedan en la agenda de Fernando Soriano para salir del Dépor

Llamamiento al deportivismo para no ver el choque

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La Federación de Peñas del Deportivo, Old Faces y Riazor Blues han hecho este martes un llamamiento a los aficionados deportivistas para que mañana no acudan a Riazor durante la celebración del Trofeo Teresa que enfrentará al equipo blanquiazul con el Real Madrid.

Una medida que las peñas del Dépor han adoptado como protesta por las condiciones que el club ha impuesto a los abonados de la grada Marathon Inferior, las cuales consideran “discriminatorias” y “abusivas”. El objetivo, apuntan en su comunicado, es forzar a la directiva a encontrar una solución porque “cada vez está más alejada de la esencia del club y de su gente”.

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El respaldo de la hinchada herculina

Los organizadores de la protesta han pedido el respaldo de toda la masa social deportivista para presionar a la entidad, y para ello piden a los socios que tampoco "liberen” sus asientos porque al tratarse de un amigable no computa para “él mínimo de partidos obligatorias” que desde esta temporada exigirá el Deportivo para poder renovar el abono.

“Animamos a todo el deportivismo a continuar con las protestas y a no ceder en la defensa de un modelo de club justo y respetuoso con su afición. Que Riazor sea el reflejo de lo que siempre fue, y no un escaparate comercial sin alma”, concluyen los peñistas.

La convocatoria del Real Madrid

Esta es la convocatoria de José Mourinho para el Trofeo Teresa Herrera ante el Dépor: Lunin, Sergio Mestre; Huijsen, Trent, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Mario Rivas, Lamini; Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Cestero, Lacosta, Alexis Ciria; Vinicius, Endrick, Carlos Espí, Brahim y Yáñez. Destacan las ausencias de hombres como Mbappé, Cucurella y Diomande, entre otros.