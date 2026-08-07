El Deportivo demanda dos fichajes con un perfil común: las opciones de Fernando Soriano

Ángel Cotán 07 AGO 2026 - 21:02h.

El club coruñés, enfocado en las salidas, no se olvida de dos puestos concretos

El Deportivo espera el descarte de Simeone y puja por un fichaje en el Atlético de Madrid

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El Deportivo de A Coruña continúa con su particular puesta a punto de cara al ansiado regreso a LALIGA EA Sports. Con un importante número de caras nuevas, el club herculino pone el foco en la operación salida con la necesidad de liberar fichas. La dirección deportiva que lidera Fernando Soriano aún no da por cerrado el apartado de llegadas y busca, como mínimo, dos fichajes.

La llegada de Angeliño acabó con la necesidad del lateral izquierdo y permite al Deportivo centrarse en las últimas operaciones. Con un amplio abanico en el frente de ataque, y sin descartar un cambio de cromos si acaba saliendo Zakaria Eddahchouri, el centro del campo y la defensa concentran los esfuerzos.

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El Deportivo demanda dos fichajes con un perfil común

El equipo coruñés busca un centrocampista de corte defensivo que equilibre todo el talento que tiene en la zona de tres cuartos. En esta demarcación, y como informaron diversas fuentes, Giorgi Kochorashvili estaba en el radar de Fernando Soriano pero el Sevilla FC parece haberse adelantado tras la venta de Djibril Sow y está cerca de ultimar un acuerdo.

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El otro refuerzo que demanda el Deportivo es un defensa central que complete la zaga. Al igual que ocurre con el mediocentro deseado, y como apunta La Opinión A Coruña, el zaguero que se busca responde a un perfil experimentado en la élite nacional.

Aunque sin mucho peso, el Dépor ha sido relacionado en las últimas semanas con Rafa Marín. Tras regresar al Nápoles, el central podría volver a estar en la rampa de salida y regresar a LALIGA EA Sports sería una de sus principales opciones.

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Luces y sombras en el último amistoso

Un gol del camerunés Nsongo Bil en la recta final del partido permitió al Deportivo seguir invicto en esta pretemporada después de firmar tablas (1-1) ante la Fiorentina, que se había adelantado en el primer tiempo con un tanto de Cher Ndour. La primera ocasión del encuentro fue para el Dépor. Llegó en el minuto 8 con un cabezazo del neerlandés Zakaria Eddahchouri, más rápido que su marca tras un saque de esquina ejecutado por Luismi Cruz.

El mal estado del césped provocó que el partido tuviese poco ritmo. La Fiore -en la que jugará cedido esta temporada el argentino del Real Madrid Franco Mastantuono- dominaba a un Dépor incapaz de generar peligro. El lateral español Víctor Valpeñas, con un tiro cruzado, y el islandés Gudmunsson, con un remate de cabeza, amenazaron a Álvaro Ferllo, al que superó apenas unos minutos después - en el 17- Cher Ndour tras finalizar una acción de estrategia del equipo ‘viola’.

Sobrepasada la media hora de juego, la Fiorentina rozó el segundo gol en una acción que inició Valdepeñas y que acabó con un mal remate del internacional italiano Moise Kean, una pesadilla para la defensa blanquiazul.

El partido se detuvo durante unos seis minutos por falta de luz. Pero eso no impidió que continuase el dominio italiano. En la recta final del primer tiempo, el conjunto dirigido por Fabio Grosso sacó a relucir la debilidad deportivista en las acciones a balón parado con un cabezazo de Kean, un remate de Ranieri tras un córner y otro de Dragusin después de una mala salida de Ferllo.

El partido se igualó más en el segundo tiempo. El Dépor buscó hacer daño por la banda izquierda con las internadas de Giacomo Quagliata, pero sin demasiado éxito. La Fiore también había bajado su ritmo. Pero un libre indirecto dentro del área italiana, después de una cesión señalada por el colegiado, la explotó Nsongo Bil para firmar las tablas en el minuto 89 y mantener a su equipo invicto antes de cerrar su gira italiana contra el Genova.