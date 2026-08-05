El Deportivo debate la guinda en ataque con dos perfiles distintos: un fichaje mediático

Ángel Cotán 05 AGO 2026 - 17:19h.

Las condiciones económicas de las operaciones invitan a un esfuerzo

El Deportivo es relacionado con un fichaje 'imposible' y la afición enloquece: "Sería una bomba"

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El Deportivo de A Coruña se toma un respiro en el mercado de verano y pone el foco en las necesarias salidas. En defensa se espera algún adiós y arriba todos los focos los acapara Yeremay Hernández, nuevamente pretendido por clubes europeos pero con el deseo de continuar en Riazor. Y a pesar de seguir siendo pieza clave en el equipo de Antonio Hidalgo, el club herculino se debate por una guinda en los extremos.

Fernando Soriano se ha erigido como uno de los grandes arquitectos de esta ventana estival de fichajes. El director deportivo ha cerrado con rapidez fichajes importantes gracias al atractivo proyecto coruñés y al músculo económico que posee.

Hasta la fecha, el más mediático lo encarna Pierre-Emerick Aubameyang, aunque el Deportivo está siendo relacionado con otro futbolista de ataque con cartel en el viejo continente. No es la única opción que estaría sobre la mesa herculina.

El Deportivo debate la guinda en ataque con dos perfiles distintos

Este miércoles, diversos medios relacionan al Deportivo con dos extremos. El primero es Adama Traoré, internacional absoluto con la Selección Española con un físico que le hace diferente. Según el Diario Sport, la dirección deportiva coruñesa estaría estudiando el fichaje del atacante tras convertirse en agente libre. A sus 30 años, y tras su último capítulo en el West Ham, el extremo derecho busca un proyecto deportivo atractivo y su prioridad pasa por continuar en la élite. Su salario, tras varios cursos en la Premier League, sería el principal escollo.

El otro nombre que estaría sobre la mesa de Fernando Soriano sorprende y mucho a los aficionados blanquiazules. El afamado periodista italiano Nicolò Schira coloca al Deportivo en la carrera por Nahuel Leiva.

Tras finalizar su etapa en el Maccabi Haifa, el extremo izquierdo es libre para firmar por otro club este verano y son varios los equipos españoles que le tienen en agenda. A las puertas de los 30 años, el argentino podría aportar experiencia en una operación de bajo coste, aunque su rendimiento actual deja serias dudas.