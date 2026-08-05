Celia Pérez 05 AGO 2026 - 10:41h.

El defensa no entra en los planes del cuadro herculino

El once ideal de Antonio Hidalgo para el Deportivo en la 26/27: el despegue de Yeremay

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Sin lugar a dudas, el Dépor se ha convertido en uno de los grandes activadores del mercado de fichajes. Fernando Soriano se ha propuesto irrumpir con fuerza en Primera división y reforzar la plantilla de Antonio Hidalgo con los fichajes necesarios que eleven el nivel de la plantilla. Aún quedan por delante algunos más, pero no hay que olvidar la operación salida, en la que hay un algunos nombres marcados en rojo.

Los dos nombres que Soriano tiene en la agenda son los de Dani Barcia, que apunta a abandonar el equipo en calidad de cedido salvo giro radical, y el de Arnau Comas. El primero de ellos tiene contrato hasta 2028 y tiene pretendientes en Segunda que están esperando cuál es la decisión final con su futuro, mientras que el segundo también acaba su contrato en 2028 y tampoco tiene asegurado el puesto.

En este sentido, con Arnau Comas, según cuenta el periodista Ángel García, más conocido como Cazurreando.com, el Dépor cuenta con dos pretendientes. El Almería se habría interesado por la situación del central, mientras que el Granada también habría preguntado por él.