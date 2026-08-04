Yeremay Hernández sigue al alza: un nuevo pretendiente irrumpe desde Italia

Celia Pérez 04 AGO 2026 - 08:08h.

El extremo canario vuelve a ser el centro de atención en el mercado de fichajes

El Deportivo es relacionado con un fichaje 'imposible' y la afición enloquece: "Sería una bomba"

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Un ventana más, Yeremay Hernández vuelve a ser uno de los nombres propios. El canario fue el timón de barco del Dépor para el ascenso a LALIGA EA SPORTS y eso aumenta aún más el interés de sus pretendientes. Además del insistente Sporting de Portugal, a escena aparece un nuevo nombre que llega desde Italia a pesar de que el atacante tiene contrato en vigor y un clausulazo que ronda los 150 millones de euros. Los obstáculos son difíciles de solventar por parte de sus interesados.

En este sentido, según cuenta Matteo Moretto, Yeremay Hernández suma ahora también el interés del Atalanta. El club italiano busca reforzar su ataque para ello ha puesto el punto de mira en el extremo canario del Dépor así como en Malick Fofana del Olympique de Lyon.

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Se trata de un interés más por un futbolista que lleva años acumulando pretendientes tras su gran rendimiento en el cuadro herculino. A pesar de todo, el canario tiene muy claro que desea continuar en el conjunto gallego, y buena muestra de ello ha sido su última renovación, mientras que en Riazor tampoco tienen intención de desprenderse de él.

Antonio Hidalgo recalca la importancia de Yeremay

El técnico herculino fue preguntado hace unos días por la lesión que sufre el extremo y ahí fue muy claro al hablar de su importancia en el equipo. "Yere sigue siendo nuestra referencia. Es un futbolista importantísimo para nosotros que nos dio mucho y está en un proceso de crecimiento y evolución deportiva y personal. Estamos para ayudarle en todo eso. Es una lesión que yo la padecí y no es sencilla de tolerar. Está en ese proceso y los tiempos es que pueda estar disponible para el inicio de Liga, a ver cuándo. En estas semanas de preparación preferimos que se vaya cogiendo ritmo de entrenamientos y no participe en los partidos", aseguró.