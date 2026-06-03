Pablo Sánchez 03 JUN 2026 - 13:46h.

La salida "por la puerta grande" de Yeremay del Deportivo: "Este mercado, el siguiente o igual no salgo"

Todos se remiten al contrato y a su cláusula

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Será imposible que el verano transcurra sin que se hable de Yeremay Hernández. El jugador del Dépor es uno de los grandes deseos de muchos clubes, aunque saben que esa posibilidad es bastante compleja. El canario acaba de ascender a LALIGA EA SPORTS, tiene contrato en vigor y una cláusula estratosférica que ronda los 150 millones. El propio jugador se remite a su firma cuando le preguntan por el futuro, en relación a las informaciones que lo relacionan con el Sporting y el Benfica. Desde el club reafirman las palabras del futbolista.

Massimo Benassi, consejero delegado del Dépor, también se refirió al contrato de Yeremay al abordar cualquier pregunta relacionada con el mercado y el futuro del jugador tras el ascenso de los herculinos. "No está el mercado. No quiere salir por salir y creo que va a ser así, no creo que sea fácil que Yeremay salga. Tiene un contrato largo y él ya dijo que no quiere salir de aquí, entre comillas, a las malas. Para nosotros es un jugador fundamental, un símbolo del equipo, pero el mercado dirá lo que va a pasar", expresó el dirigente en la revista Récord.

Benassi recuerda las ofertas que recibieron en el pasado por el canario y su firme continuidad de seguir en el Dépor. "Hubiera sido la venta más cara de siempre en Segunda. En enero hubo unas conversaciones, pero no era el momento para liberarlo. Ni a él ni al resto", agregó.

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Yeremay recarga pilas

El final de la temporada viene acompañado de un merecido descanso de los jugadores del Dépor. Y en esas anda Yeremay, recargando pilas para la temporada que se avecina en LALIGA EA SPORTS. Recientemente también señaló a su contrato a la hora de hablar de su futuro. "Ahora que terminó la fiesta, quiero descansar la cabeza tras una temporada muy dura. Estoy tranquilo, dejo todo en manos del club y de mis agentes".