Sporting y Benfica aprietan para conseguir el fichaje de Yeremay Hernández

Celia Pérez 21 MAY 2026 - 10:39h.

El extremo canario apunta a ser de nuevo uno de los nombres propios del mercado

Las cuentas del Deportivo para lograr el ascenso directo a Primera división

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El tramo final de LALIGA Hypermotion llega al rojo vivo. A falta de dos jornadas para finalizar el campeonato aún queda mucho en juego tanto para el ascenso como para la permanencia. El Racing ha conseguido certificar su vuelta a Primera mientras que ahora es el Dépor el que tratará de conseguirlo este fin de semana. El cuadro de Antonio Hidalgo depende de sí mismo y está centrado de ello en la competición doméstica, aunque el mercado de fichajes que está a la vuelta de la esquina llama a la puerta del club herculino con su estrella: Yeremay Hernández.

A pesar de que las lesiones le han privado de tener la continuidad que le gustaría en el conjunto herculino, el futbolista canario sigue centrando la atención de un buen número de pretendientes. Y es que su rendimiento, con once goles y diez asistencias esta temporada, provoca que equipos como el Sporting de Portugal mantengan su interés en él.

Ya desde el año pasado el conjunto lisboeta pretende con fuerza al extremo canario, al que se une ahora el otro equipo de la ciudad: el Benfica. Según cuenta Matteo Moretto, ambos clubes están tras él y estarían presionando para tratar de conseguir su fichaje. De hecho, las conversaciones están abiertas entre las partes con el objetivo de incorporar al jugador en este mercado de verano.

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Hasta ahora, el Dépor se había resistido a dejar salir a uno de los nombres propios de Antonio Hidalgo y señalaba la cláusula de rescisión que, tras la renovación de Yeremay, está situada en torno a los 50 kilos. Por su parte, el futbolista siempre ha mostrado su compromiso con el escudo herculino sin ningún tipo de dudas, aunque habrá que esperar a este verano para ver qué acaba ocurriendo finalmente con el futuro del canario.