Javi Rayo 21 MAY 2026 - 09:09h.

El portero polaco ha vuelto a triunfar en redes con un look de lo más extravagante

Lamine Yamal con su nueva novia y Ronald Araujo con pelo azul: la cena de campeones del Barcelona

Compartir







Szczęsny robó todo el protagonismo a su compañero y amigo Robert Lewandowski en la cena de despedida del futbolista del FC Barcelona. La plantilla, cuerpo técnico y directivos se reunieron este miércoles en un conocido restaurante de Barcelona para despedir al ex del Bayern y celebrar los éxitos logrados esta temporada. En el posado previo a la cena todo el mundo se fijó en lo mismo: la camisa blanca que llevaba el guardameta blaugrana y que parecía haber sido quemada por una plancha. La imagen del jugador no tardó en hacerse viral en redes sociales pero la gente tenía la duda ¿Se trataba de un descuido o de una prenda de alta costura?

¿Cuánto vale la camisa que Szczęsny llevó a la cena del FC Barcelona?

No, Szczęsny no se dejó la plancha encendida mientras se planchaba la camisa. Se trata de una prenda de ropa de la marca Vetements, una de las marcas de ropa contemporánea más influyentes del panorama actual. La camisa que llevó el portero polaco es una prenda hecha de algodón, con cuello clásico y botones y una imagen estampada en el pecho que simula la marca dejada por una plancha al quemar la prenda ¿El precio? Nada más y nada menos que 750 euros, aunque puedes estar de suerte porque actualmente tiene una rebaja del 10% con lo que se quedaría en unos asumibles (o más bien no) 675 euros.

Conociendo la personalidad de Szczęsny, un troleo más por su parte en la previa de una cena donde los jugadores del Barça despidieron la temporada antes de partir, unos hacia el Mundial, otros hacia unas merecidas vacaciones y otros puede que incluso a otros clubes.