Celia Pérez 21 MAY 2026 - 07:42h.

El seleccionador valora nombres propios días antes de dar la lista para el Mundial

Luis de la Fuente anuncia una medida histórica: llevará más jugadores que luego descartará por si hay lesiones

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La convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá es una de las grandes incógnita de los próximos días. El baile de nombres para formar parte de los elegidos por el seleccionador se ha convertido en un runrún constante, más teniendo en cuenta la lesión de Fermín López y sus posibles sustitutos, pero no será hasta el próximo lunes 25, a las 12.30 horas, cuando oficialmente se conozca los candidatos finales. Eso sí, antes de eso el riojano ha lanzado un serio aviso al respecto.

De la Fuente habló en una entrevista para el canal de YouTube del exfutbolista Mario Suárez, en la que mencionó a varios jugadores y repasó diferentes etapas de su trayectoria. "Estamos muy ilusionados, impacientes y con ganas de que llegue el momento. La lista está decidida, pero hasta última hora hay que estar pendiente de las lesiones", indicó.

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El técnico riojano desveló que podría haber sorpresas con algún futbolista que todavía no haya vestido la camiseta de la Roja: "Es posible que vaya al Mundial algún jugador que no haya venido con nosotros ahora".

Luis de la Fuente llevará tres porteros

Asimismo, aseguró que la lista definitiva sólo contará con tres porteros: "Irán tres porteros. Me encantaría llevar a los cinco o seis que han estado con nosotros, pero los tres que vayan a venir son excepcionales".

Cuestionado por quiénes son los líderes en el campo de su equipo, De la Fuente nombró a Rodrigo, Mikel Merino, Dani Olmo, Ferrán Torres o Mikel Oyarzabal, a quien catalogó como "uno de los mejores delanteros centro del mundo".

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Previsiblemente, uno de los fijos en la lista de 26 será Gavi, centrocampista del Barça, una vez superada su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha.

"No le hemos regalado nada, se lo ha ganado él después de dos lesiones gravísimas. Ahora la vida se lo devuelve. Está en un momento muy bueno, con mucha confianza y energía. Cuando no está se le echa en falta", argumentó.

Una de las principales ausencias en la lista preliminar del seleccionador es la de Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, que abandonará la disciplina del club blanca al final de la presente temporada. Tras superar una grave lesión de rodilla, De la Fuente indicó que no está "en condiciones de competir" para la cita mundialista.

"Dani es un hombre muy querido por nosotros. Es un gran capitán, un ejemplo. Ahora no está en un buen momento. Ojalá tuviera minutos. Yo no voy a morir de compromiso. Soy la persona con la misma honestidad que hace 10 años. Ojalá se recupere y vuelva a jugar, pero ahora lo tiene difícil para estar en condiciones de competir en un Mundial", explicó