Simeone acepta las quejas de Osasuna y lanza un mensaje a Luis de la Fuente por Marc Pubill

Rueda de prensa posterior al Osasuna-Atlético

Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en El Sadar, un sobresaliente y dos suspensos

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Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a Movistar tras el triunfo ante CA Osasuna (1-2) en El Sadar, que permite al cuadro colchonero seguir apretando para intentar asaltar la tercera plaza. El técnico admite las quejas del equipo rival y lanza un mensaje a Luis de la Fuente de cara a la posible presencia de Marc Pubill en el Mundial.

Valoración del partido: "Necesitábamos volver a ganar. Habíamos ganado en Valencia, una pena el otro día de local que hicimos un buen partido y pudimos ganar y no fuimos contundentes como fuimos hoy. Nos llevamos un partido difícil en un campo complicado siempre. Pudimos ganar, nos hace bien para lo que viene, que es el partido ante el Girona, el último de Griezmann en el estadio. Ojalá que podamos hacer un gran partido".

La lesión de Mendoza: "Fue muy rápido, pero el equipo se acomodó a seguir trabajando el partido como lo estábamos trabajando. Cuando nos dimos cuenta de que podíamos encadenar cuatro pases generábamos situaciones de gol, pero lo hicimos menos veces de lo que habríamos querido".

Lo de Musso y la final de Copa: "Estaba muy lejos. En cuanto me acerqué y vi la imagen, se ve claramente que golpea primero la pelota y luego, con el envío, termina golpeando al rival".

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El nivel de Pubill: "Está en un gran momento, está haciendo un trabajo enorme de diciembre a acá. Ojalá mantenga la humildad y el trabajo y todas las cosas que le pasen sea para que siga mejorando como futbolista".

¿Entiendes las quejas de Osasuna?: "Sí, cómo no lo voy a entender si nosotros nos quejamos siempre".