Alberto Bravo 12 MAY 2026 - 22:46h.

Aseguró que "en el momento que piensas que eres mejor que un rival de tu mismo nivel, pierdes"

El Levante asalta Balaídos y pone el descenso patas arriba

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VigoClaudio Giráldez asumió su responsabilidad por los malos números que el Celta de Vigo -el segundo peor local de la categoría con 20 puntos en 18 partidos- lleva esta temporada en Balaídos, donde este martes volvió a ceder un partido ante un rival de la zona de descenso, en este caso el Levante UD. El 2-3 con el que terminó el duelo impide que los vigueses certifiquen su clasificación para Europa tras ver como el cuadro granota le daba la vuelta a los goles de Ferran Jutglà. "En el momento que piensas que eres mejor que un rival de tu mismo nivel, pierdes", destacó.

"Si no somos capaces de sumar puntos en nuestra casa, cuando tienes el apoyo de tu afición y eres capaz de generar un contexto favorable, la responsabilidad es mía", apuntó el técnico porriñés, quien lamentó que su equipo, una vez más, no consiguiera "cerrar" el partido.

"Cuando ponemos ventaja en el marcador, no estamos siendo capaces de cerrar los partidos. No acabamos de estar cómodos cuando está el partido ajustado. Jugamos demasiado precipitados. Los números de casa son una pena, pero tiene mucho valor estar donde estamos ahora mismo, dependiendo de nosotros para meternos en Europa a falta de dos jornadas. Ojalá lo consigamos", recalcó el entrenador celeste.

Sobre las derrotas en casa ante equipos de la zona baja subrayó que "tienen el mismo nivel que nosotros y no lo somos capaces de entender. En el momento que piensas que eres mejor que un rival de tu mismo nivel, pierdes. Es bastante sencillo de entender".

"Llevar el cartel de favorito en los partidos nos pesa muchísimo pero realmente es que la diferencia de nivel no existe y pensamos existe y no existe. En el momento que dejamos de ser humildes perdemos partidos", añadió Claudio Giráldez.

Claudio Giráldez pidió pasar página y centrarse en los dos próximos partidos contra Athletic y Sevilla porque tienen que pensar "en sacar mínimo cuatro puntos". "Dependemos de nosotros y tenemos que dar la versión que hemos dado hoy por momentos, pero de una manera más continuada". "Pienso en estar en Europa el año que viene y cuanto antes pensemos todos en estar en Europa el año que viene más fácil será que lo podamos conseguir", agregó.

Reconoció que la carga de partidos y el cansancio hace mella en el rendimiento del equipo: "Evidentemente, son muchos partidos encima y la cabeza tiende a relajarse. Si bajas un uno por ciento durante un minuto de partido, cambia totalmente la dinámica. Es algo que tenemos que aprender y que nos ha costado muchos puntos esta temporada".

En este sentido, lamentó que el Levante marcara dos goles en dos disparos desde fuera del área, algo "poco habitual" en un partido de fútbol, pero en lo que también tuvieron mucho que ver sus jugadores porque "les hemos dado demasiado tiempo".

"Estando por delante en el marcador, hemos jugado con un nivel de energía que no tocaba en vez de ir a matarlos. Luego, cuando quieres reaccionar es complicado, es tarde. Me voy fastidiado porque el equipo ha hecho momentos del partido muy buenos y muy malos", concluyó.