Alberto Bravo 12 MAY 2026 - 22:08h.

El Celta volvió a caer en casa ante un equipo que llegaba en puestos de descenso

El uno a uno del Celta ante el Levante UD: tarde para olvidar de Radu en un nuevo doblete sin premio para Jutglà

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VigoFerran Jutglà, delantero del Celta de Vigo, logró su tercer doble en Liga de la temporada en la derrota olívica ante el Levante UD en Balaídos. Tras hacer dos goles ante CA Osasuna y Deportivo Alavés volvió a completar un gran partido del que se fue sin premio al ver como los granates le daban la vuelta a sus tantos para llevarse los tres puntos.

Derrota y sensaciones: "Mala, porque nos han vuelto a remontar en otro partido más. En los goles que hemos encajado, podríamos haber hecho más como equipo".

Remontada del Levante: "No sé a qué achacarlo. Hemos comenzado bien, nos hemos desconectado en algunas jugadas puntuales a lo mejor...".

Malos resultados en Balaídos: "No sé por qué aquí nos cuesta más. Tenemos muchos motivos para estar contentos por cómo jugamos, pero nos cuesta cerrar los partidos y nos está costando puntos. Podríamos haber cerrado la clasificación a Europa. Queríamos ganar y nos vamos tristes por eso".

Real Betis: "Nosotros dependemos de nosotros, pero queríamos los tres puntos y nos vamos tristes por ello".