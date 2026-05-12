Alberto Bravo 12 MAY 2026 - 21:00h.

El portero se comió el disparo de Arriaga y terminó encajando tres goles. Jutglà, segundo doblete de cero puntos tras el del Alavés.

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VigoEl Celta de Vigo ha perdido 2-3 en Balaídos ante el Levante UD dejándose remontar en dos ocasiones. Se adelantaba en los primeros compases el cuadro vigués con un gol de Jutglà. Eran mejores los de Giráldez pero con el paso de los minutos el Levante daba un paso al frente que terminaba con el 1-1 al filo del descanso con una cantada de Andrei Radu. En el arranque del segundo tiempo Jutglà lograba su tercer doblete del curso empujando al fondo de las redes el pase de Rueda. No le duró mucho la alegría a los celestes. Dela, dese su casa, hacía el 2-2. Poco después Brugué, de cabeza en el primer palo, hacía el 2-3 tras saque de esquina. A partir de ahí el Celta buscó el empate con más corazón que cabeza ante un Levante que arañó cada segundo del reloj para poner patas arriba el descenso. Estas son las notas individuales de los jugadores del Celta de Vigo ante el Levante UD en la jornada 36 de LALIGA EA SPORTS disputado en el estadio de Balaídos.

(2) Andrei Radu: gran mano abajo en el 12' a cabezazo de Espí para evitar el 1-1. Estaba solventando bien todo lo que llegaba a su área hasta que se comió un fuerte disparo de Arriaga. Desde la frontal, pero muy lejos y muy centrado, metió muy mal la mano para encajar. Es una cantada y gorda, un error que no se puede achacar al sol.

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Algo más pudo hacer en el 2-2 de Dela, que sí va bien colocado pero que de nuevo es desde lejísimos. El 2-3 de Brugué es un cabezazo en el área pequeña, donde debería mandar él. La cruceta le salvó de encajar un cuarto gol en una mala tarde.

(5) Javi Rodríguez: partido correcto del de Poio, no se vio muy exigido por su perfil en defensa. Sin errores en la salida de la pelota en un partido sin errores pero donde tampoco logró darle soluciones al equipo. Discreto.

(6) Yoel Lago: encuentro de muchísima exigencia ante Espí, que le sacaba media cabeza. No se amilanó el de Mondariz que fue capaz de contener al delantero granota. Fue el mejor de los defensas vigueses en Balaídos. Además fue capaz de poner un buen pase de gol.

(3) Marcos Alonso: el Levante no le metió en grandes apuros. Gestionó bien el peligro que le llegó a su parcela hasta que Brugué le ganó la partida en el 2-3 en una muy mala defensa a saque de esquina que ya había provocado él de manera innecesaria. Mal partido del madrileño.

(5) Javi Rueda: entró poco en juego y le faltó claridad en las acciones ofensivas pero en la primera que tuvo en ventaja destrozó a su par para ponerle el 2-1 en bandeja a Jutglà. Fue su mejor acción en un partido donde se notó que no estaba al cien por cien.

(4) Hugo Sotelo: arrancó con un gran pase filtrado la jugada del 1-0. Con la pelota en los pies volvió a demostrar que es un jugador a tener en cuenta cuando el Celta manda sobre el juego. Además ayudó en la recuperación aunque le faltó contundencia en algunos duelos. Se le hizo largo el partido en una segunda parte en la que no fue capaz de aportar en ataque.

(4) Fer López: tuvo la primera llegando desde la segunda línea cuando apenas habían pasado dos minutos. Le faltó algo más de verticalidad en sus entregas y mayor continuidad en el juego. Se le notó menos arropado al no estar Moriba. Lo intentó en los últimos minutos con un disparo de lejos y un pase a Marcos Alonso.

(5) Sergio Carreira: un despeje que se le quedó corto le pudo causar un disgusto al Celta. Fue su único error en la primera mitad. Puso dos grandes pases que pudieron terminar en gol moviéndose por zonas de peligro. Como al resto del equipo el paso de los minutos le fue empeorando.

(5) Iago Aspas: le regaló un gol a Fer López con un magistral pase que no supo aprovechar. Poco después lo intentó con un disparo que se fue desviado. Buscando romper la zaga granota con pases a su espalda de manera constante. Se fue diluyendo con el paso de los minutos terminando de cuajar un partido discreto.

(7) Ferran Jutglà: abrió el marcador antes del minuto cinco para el delirio de Balaídos. Gran recorte y remate al segundo palo. Pidió penalti en una contra en la que partía en fuera de juego. Entró pocas veces en contacto con el balón pero lo hizo con peligro. En su segundo disparo marcó el 2-1 a puerta vacía tras un buen desmarque.

(6) Hugo Álvarez: asistencia a Ferran Jutglà para abrir el marcador. Junto a Carreira fueron el costado que atacó más y con mejores acciones. Buscó el gol en dos buenos disparos que tapó Ryan con acierto. Fue perdiendo protagonismo y acabó sustituido.

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(4) Pablo Durán: tuvo una que mandó al lateral de la red en la que pudo buscar el pase al segundo palo a Borja Iglesias. Pidió un penalti por pisotón. Lo intentó de todas las maneras sin acierto

(4) Borja Iglesias: buscó el gol para ampliar su racha de cuatro jornadas consecutivas marcando. No estuvo muy fino en sus acciones entrando muy poco en juego.

(4) Williot Swedberg: tras conocer que no va a estar en el Mundial se presentaba una dura tarde para el sueco. Apenas apareció. En el descuento mandó un disparo a línea de fondo.

(6) Óscar Mingueza: puso un buen pase de gol, intentó darle más claridad al ataque celeste. Aún fue capaz de poner otra buena pelota. El más clarividente de los vigueses en el tramo final del encuentro.

(-) Jones El-Abdellaoui: entró pocas veces en juego y erró varios pases.