El nuevo puesto que ocupará Sergio Ramos en el Sevilla

Pepe Jiménez Sevilla, 12 MAY 2026 - 13:42h.

Junto a René Ramos, su hermano, el exjugador empieza a organizar su organigrama

Cerrados los puntos principales del acuerdo entre Sevilla, Five Eleven y Sergio Ramos

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La vuelta de Sergio Ramos, de la mano de Five Eleven, al Sevilla está cada vez más cerca. El de Camas, junto a su equipo de inversión, ha dejado prácticamente cerrado el acuerdo para la compra del porcentaje mayor de la entidad este martes y ahora solo queda conocer cuál será su puesto en el Sánchez-Pizjuán.

Porque como comentaba Monchi hace días en su última aparición pública, que bien adelantaba su decisión de no volver a Nervión, Sergio Ramos "quiere estar en el meollo" de las decisiones de la entidad.

Para el exjugador no es tan importante el cargo de presidente, CEO o cualquier otro, sino la importancia de su palabra. Él quiere tomar decisiones, quiere ser, apoyándose en su equipo de trabajo, el máximo responsable y el cartel que le acompañe públicamente tiene poca importancia.

Evidentemente, el de Camas tendrá a su director deportivo, que apunta a Marc Boixasa, tendrá a sus principales ayudantes en diferentes áreas de la entidad, tendrá incluso a su presidente si finalmente no lo es él, pero quiere ser la voz cantante en todas las decisiones.

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El nuevo organigrama de Sergio Ramos

A partir de aquí, habrá que ir conociendo, poco a poco, el organigrama del nuevo Sevilla. Sergio Ramos llegará, casi con toda probabilidad, con Marc Boixasa como cabeza visible en el esquema deportivo -pendiente de un posible cese de Antonio Cordón-, pero también traerá nuevas figuras para diferentes sectores del club.

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Sergio Ramos, que no contará con Monchi en su equipo, tiene claro que necesita dar un importante giro a la entidad, repoblar diferentes puntos del club que no están funcionando de la mejor manera y sabe que todas las miradas estarán centradas en su figura.

Máxima ilusión, máxima responsabilidad... y máximo mandato para el exjugador sevillista en esta nueva etapa.