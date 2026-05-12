Pepe Jiménez Sevilla, 12 MAY 2026 - 10:35h.

La LOI de Sergio Ramos expirará el 31 de mayo

En directo, las negociaciones de Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC: "Son tremendamente optimistas"

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Horas claves en el futuro del Sevilla. Sergio Ramos y su equipo ultiman un principio de acuerdo con los principales accionistas de la entidad blanquirroja para certificar la compra del porcentaje mayoritario del club y aunque lo primero debe ser el acuerdo, antes de cerrarlo habrá que superar ciertos trámites legales.

Uno de ellos, por ejemplo, es la aprobación del Consejo Superior de Deportes (CSD) de la operación. Tal y como ha recordado el diario AS, una vez que se firme la compra, habrá que presentarla ante el CSD y LALIGA.

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Cabe recordar que en España, la adquisición a partir del 25% del capital social de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) debe contar con la autorización del CSD, buscando la garantía del inversor y la estabilidad de la entidad.

En esta misma línea, es importante señalar que, siempre según la citada fuente, la LOI o Declaración de Intenciones que Sergio Ramos y Five Eleven Capital firmaron expirará el próximo 31 de mayo, por lo que es clave que se concrete el acuerdo en los próximos días.

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¿Qué falta para cerrar el acuerdo entre el Sevilla y Sergio Ramos?

Teniendo en cuenta todo ello, la principal pregunta se centra en los requisitos necesarios para certificar la operación.

Tal y como contaba el periodista Ismael Medina en Informe Morrocotudo, la reunión de este pasado lunes fue importantísima y son muchos puntos, como precio o garantía de pago, los que se debatieron en ese largo encuentro.

Es más, desde el entorno de Sergio Ramos se muestran "tremendamente optimistas" y el propio periodista citado ya adelantaba que, tras esta serie de reuniones, o se acabará firmando un principio de acuerdo -que deberá ser notificado ante notario posteriormente- o la parte interesada en la compra atenderá a los medios para explicar todo lo que ha evitado la operación.