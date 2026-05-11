Lucas Gatti 11 MAY 2026 - 21:40h.

El cuadro parisino se suma al interés del Barça, pero el Atlético quiere retenerle

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Julián Álvarez está firmando una gran temporada con el Atlético de Madrid, en la que suma con 20 goles y nueve asistencias en 49 partidos disputados hasta la fecha, siendo la referencia ofensiva del equipo y una pieza fundamental para Diego Pablo Simeone. Son muchos los rumores que rodean al atacante ante una posible salida, con el FC Barcelona como uno de los grandes interesados. Ahora, además, el PSG también entra en escena.

El Barça hace mucho tiempo que puso los ojos en la araña y es el principal candidato para su delantera. Ahora, además, se suma otro gigante interesado en el argentino de 26 años. Se trata del Paris Saint Germain de Luis Enrique que lo quiere y pidió por él. El director técnico asturiano sueña con un tridente de ataque para la próxima temporada con el francés Ousmane Dembéle, el georgiano Khvicha Kvarastskhelia y el exfutbolista de River como referencia. El ex técnico del Barça busca piezas que encajen en un ecosistema ofensivo de máxima movilidad y dinamismo. La polivalencia del atacante de Córdoba, Argentina, permitiría alternar posiciones con Bradley Barcola y la perla Desiré Doué.

El plan del Atlético de Madrid con Julián Álvarez

Según pudo saber ElDesmarque, el PSG va a hacer un intento por quedarse con el atacante del Atlético, aunque no será fácil su salida bajo ninguna circunstancia favorable para el comprador. La dirigencia madrileña quiere mucho dinero para dejar ir al delantero argentino y que satisfaga sus pretensiones que no bajan de 200 millones de euros. El único capaz de poner ese dinero arriba de la mesa es el club parisino, aunque el jugador definirá su futuro después de lo que suceda en el Mundial 2026 con Argentina.

Si bien compite en una liga menor, el PSG es muy fuerte a nivel continental y tiene una billetera prácticamente inagotable, por lo que podrían desembolsar el dinero que pidan desde las oficinas del Metropolitano. El París pretende cerrar este acuerdo antes de que otros gigantes del continente decidan entrar en la puja por el ex jugador del Manchester City. La ambición catarí no tiene límites cuando se trata de reunir a los mejores talentos del planeta. El PSG tiene la firme intención de ir por Álvarez.

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Segunda ofensiva del PSG por Julián Álvarez

No es la primera vez que el PSG está detrás de Álvarez. Ya se mostró interesado y fue por él cuando se destacaba en el City y estaba a punto de salir. En su momento, la araña habló con un compañero de la Selección Argentina que jugaba en el conjunto parisino para pedirle referencias sobre el club y los consejos no fueron las mejores. Es más, este compañero del seleccionado le recomendó que vaya a competir a LaLiga. Por este motivo, el atacante decidió desechar la posibilidad del PSG y eligió continuar su carrera en el Atlético de Madrid.

El delantero de Calchaquí, que llegó al Atlético tras un traspaso millonario desde el Manchester City a cambio de 70 millones de euros fijos y otros 20 en variables, que podrían situar el total hasta 90 millones de la misma moneda, se ha consolidado como una de las figuras más importantes del colchonero. El cordobés salió de Inglaterra para tener más protagonismo que en el Etihad y ganar títulos, pero con el colchonero no pudo este año ya que cayó en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad y se quedó a las puertas de la final de la Champions League, al quedar eliminado en semifinales contra el Arsenal.