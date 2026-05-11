El centrocampista del Atlético de Madrid se operará del tobillo derecho

La prelista de España para el Mundial 2026: fijos, dudas y posibles sorpresas

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Drama para Johnny Cardoso en el Atlético de Madrid. El club ha confirmado este lunes que el centrocampista pasará por quirófano durante los próximos días tras su lesión de tobillo, lo que significa que no sólo se despide del curso en clave rojiblanca, sino que además se queda sin opciones de disputar el Mundial 2026 con Estados Unidos, la gran anfitriona del torneo.

"Johnny Cardoso tendrá que pasar por el quirófano para ser intervenido de la lesión que sufre en el tobillo derecho. El estadounidense sufrió un traumatismo en el entrenamiento del pasado jueves que desencadenó un esguince de alto grado con afectación articular", ha informado la entidad este lunes por la tarde. "Te enviamos mucho ánimo y mucha fuerza, Johnny, y te deseamos una pronta y satisfactoria recuperación de tu lesión", agregaron en su comunicado.

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Lesión de Johnny Cardoso y tiempo de baja

El Atlético ya advirtió el pasado jueves de que la que lesión de Cardoso, producida tras un choque con un compañero en un entrenamiento, podía ser bastante seria. En un principio habló de traumatismo, pero luego confirmó un "esguince de alto grado en el tobillo derecho". Ya por entonces peligraba su presencia en el Mundial, algo que ahora, con su paso por el quirófano, parece quedar totalmente descartado.

Estados Unidos debuta la el 12 de junio por la noche ante Paraguay y jugará también el 19 de junio ante Australia y el 26 de junio frente a Turquía. Es decir, que resta apenas un mes para que arranque el torneo... y Johnny aún no ha pasado por quirófano. El centrocampista atlético era uno de los fijos en la selección de Mauricio Pochettino, que ejercerá como anfitriona junto a México y Canadá.

Con esta lesión, y a la espera de novedades, habrá que ver si Cardoso también está listo para el inicio de la pretemporada del Atlético, que en condiciones habituales suele arrancar durante los primeros diez días de julio. No peligra, en principio, su disponibilidad para arrancar el próximo curso tras una primera temporada de rojiblanco marcada por las lesiones.