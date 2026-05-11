Jorge Morán 11 MAY 2026 - 18:00h.

El preparador físico ha llevado al Rayo Vallecano a la final de la Conference League

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La superioridad del Rayo Vallecano en las semifinales de la Conference League no es casualidad. Aunque en su gran mayoría es culpa de la mano de Iñigo Pérez, hay un factor clave que hace que los jugadores vallecanos vayan como 'aviones', logrando la clasificación a la final y salvándose virtualmente a falta de tres jornadas. Un hombre detrás del éxito y que ya ha logrado levantar seis Champions League con el Real Madrid.

Su nombre: Javier Mallo. El actual preparador físico del Rayo Vallecano es un viejo conocido por Valdebebas. En su palmarés están las mencionadas seis Champions League (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022 y 2023/2024), cuatro campeonatos de LALIGA, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y seis Mundiales de Clubes con el Real Madrid, además de una Europa League y una Supercopa de España con el Atlético de Madrid, un título de Premier League y una Supercopa de Inglaterra con el Manchester City.

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Javier Mallo, un referente en la preparación física

Con 49 años en la actualidad, el preparador físico llegó al Rayo Vallecano en el verano de 2024, con Iñigo Pérez en el banquillo. Empezó en el Sanse, pero pasó por los equipos físicos de los gigantes europeos mencionados antes de llegar al barrio madrileño.

Fue aquí dónde adoptó mayor importancia dentro de la preparación física. "Hay que valorar a las personas que están en un plano por detrás. En nuestro staff cada uno se siente libre para aportar. Estamos en un buen momento físico", dijo hace un año Iñigo Pérez.

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid y Diplomado en Fisioterapia, Mallo no ha dejado de formarse con varios masters que le convierten en un experto en la materia. Y viendo al Rayo Vallecano, no es para menos. Según las informaciones del diario AS, el trabajo de Javier destaca por el análisis de datos por GPS, acelerómetros y biomarcadores. Esto provoca que en su mano estén una alta gama de variables, siendo un experto en el control de cargas o en la prevención de lesiones.

Un preparador físico que ha logrado, junto a un inteligentísimo Iñigo Pérez, lograr el mejor Rayo Vallecano de la historia. Y viendo esta final de temporada, esto queda demostrado. Los vallecanos han llegado con la gasolina por las nubes y aunque las lesiones no han dejado de producirse, toda la plantilla está enchufada, como se pudo ver con el Espanyol o el Getafe. Un hombre que no se llevará los focos, pero que es clave en todo lo que está ocurriendo por Vallecas.