Martín Presa ya soñó con Alemao y Brasil: “Puede ir al Mundial con Ancelotti”

Andrea Esteban 08 MAY 2026 - 21:53h.

Alemao marcó en la ida y la vuelta ante el Estrasburgo

Martínez-Almeida coloca al Rayo por delante de Real Madrid y Atlético: "Es el primer equipo"

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Cuando Raúl Martín Presa habló de Alemao el pasado verano, muchos pensaron que estaba exagerando. El presidente del Rayo Vallecano acababa de pagar 5,5 millones de euros por un delantero prácticamente desconocido para el gran público y decidió ir un paso más allá: imaginarlo vestido con la camiseta de Brasil en un Mundial. Hoy, meses después y con Vallecas celebrando una clasificación histórica para la final de la Conference League, aquellas palabras ya no suenan tan descabelladas.

Porque Alemao ha aparecido cuando más quemaba el balón. Marcó en la ida ante el Estrasburgo. Volvió a marcar en la vuelta. Y ya es el único jugador en la historia del Rayo en anotar en unas semifinales europeas.

“Tiene potencial para ir al Mundial con Ancelotti”

La fe de Presa en Alemao no nació tras sus goles europeos. Viene de mucho antes. El presidente rayista defendió públicamente el fichaje cuando todavía existían dudas alrededor del brasileño. “Es un delantero que, si lo hace como esperamos, tendrá la opción de vestir la camiseta de Brasil en el próximo Mundial con Ancelotti”.

Una frase potente. Más aún teniendo en cuenta que Carlo Ancelotti apunta a dirigir a la selección brasileña en la próxima Copa del Mundo.

Presa incluso insistió en que el gran problema de Alemao era la falta de escaparate mediático: “Quizás no es tan conocido porque no está en el Manchester City o en el Arsenal, pero tiene ese potencial”.

Ahora, después de convertirse en el héroe de la noche europea del Rayo, el foco empieza a apuntar directamente hacia él.

De fichaje desconocido a héroe europeo de Vallecas

Alemao llegó al Rayo para solucionar un problema evidente: la falta de gol de los delanteros del curso pasado. Y aunque su adaptación no fue sencilla, el brasileño terminó explotando en el momento perfecto.

Una lesión en el pubis frenó su progresión durante diciembre y le obligó a parar varias semanas. Pero desde marzo empezó a despegar definitivamente.

Primero firmó un doblete en Turquía ante el Samsunspor. Después apareció contra la Real Sociedad con un gol agónico. Y ahora ha dejado su nombre grabado para siempre en la historia rayista con sus tantos frente al Estrasburgo.

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Iñigo Pérez ya avisó hace semanas de que el delantero necesitaba un partido así: “La lesión le dio guerra. No había estado pleno y hoy ha respondido. Se lo merecía”.

Y Vallecas también. Porque mientras Europa empieza a descubrir a Alemao, en el Rayo recuerdan que Presa ya había lanzado la profecía mucho antes de que todo el mundo hablara de él.