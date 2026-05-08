El ministro Félix Bolaños y su pasión no conocida por el Rayo Vallecano: "Voy a intentar ir a la final"

Saray Calzada 08 MAY 2026 - 10:28h.

El ministro de la Presidencia está eufórico por le pase del Rayo a la final, a la que intentará ir

El efecto dominó que puede provocar el Rayo Vallecano con las clasificaciones europeas en LALIGA si gana la Conference

Compartir







El Rayo Vallecano ha conseguido algo histórico. Por primera vez en la historia va a disputar una final europea ante el Crystal Palace. El 27 de mayo puede ser un antes y un después en la historia del club. Alguien que ha seguido muy de cerca todo este camino del equipo vallecano hasta la final ha sido Félix Bolaños. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes es seguidor del club de la franja y en sus redes sociales ha mostrado su alegría por lo que han hecho.

En la previa del partido mandaba sus mejores deseos al equipo. "Toda nuestra fuerza y nuestro cariño para un Rayo que ya es legendario. ¡¡¡Mucha suerte!!!", dijo en un tuit. Horas más tarde cuando consiguió la clasificación también se pronunció. "¡Sois muy grandes! Habéis emocionado a Vallecas y a toda España. Ahora, a ganar la final. Enhorabuena Rayo Vallecano".

Félix Bolaños quiere ir a la final

El ministro de la Presidencia estuvo en el programa de 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser y le confesaba a Àngels Barceló que había visto el partido con su hijo, pero que ahora tenía un problema. "Tengo un problema de gestión bastante considerable porque mi hijo quiere ir a la final y tiene colegio. A ver cómo gestionamos esa crisis, pero seremos capaces", decía entre risas el político.

PUEDE INTERESARTE Pathé Ciss y Álvaro García ven a Martín Presa en zona mixta y le piden una prima en directo

La periodista le preguntaba si él va a ir a la final. "Voy a intentar ir a la final. Voy a ver si cuadro agenda y hacer lo posible para acompañar al Rayo, a Vallecas y a toda España", comentaba. "Es un equipo que no le puede caer mal a nadie, de gente trabajadora que lo que han conseguido este año para el Rayo es absolutamente histórico", terminaba diciendo.

Los dos goles de Alemao, uno en la ida y otro en la vuelta, han hecho que el 27 de mayo luchen por su primer título.