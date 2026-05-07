Augusto Batalla muestra su felicidad por brindar la plaza extra de Champions a España: "Al que le toque"

Ángel Cotán 07 MAY 2026 - 23:35h.

El portero rayista, nuevo héroe nacional

Clasificación de la plaza extra de Champions League tras el pase de Rayo Vallecano y Friburgo

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Augusto Batalla se ha convertido en el nuevo héroe nacional. El portero del Rayo Vallecano detuvo una pena máxima en el minuto 95 de partido. Aunque el conjunto madrileño gozaba de una ventaja global de dos goles, su parada permitió, además del pase a la gran final de la UEFA Conference League, la victoria en el partido de vuelta de semifinales.

Aún con la euforia en el cuerpo y las lágrimas en los ojos, el guardameta argentino compareció ante las cámaras de Movistar Plus. A sus 30 años, Batalla disputará su primera final en el viejo continente. El portero, feliz por el barrio de Vallecas, pero también por el beneficiado de la plaza extra de Champions.

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Augusto Batalla y la felicidad por la plaza extra de Champions

Visiblemente emocionado, el portero del Rayo Vallecano comenzó su entrevista mostrando su felicidad por el pase a la gran final de la UEFA Conference League: "Bueno, feliz, un poco difícil caer de todo lo que hemos logrado pero me siento muy feliz, orgulloso y realizado por todo lo que conseguimos". El portero puso en valor al grupo: "Somos todos jugadores relativamente grandes que pasamos muchísimas cosas, el futbol nos debía algo aunque no se lo deba a nadie. Voy a dedicarle esto a mi familia que está en Argentina, me ayudan, me apoyan y a toda la gente que creyó en mi cuando nadie creía. Dedicarle esto a ellos y como siempre digo, el trabajo uno elige que va a pagar".

Augusto Batalla, al ser cuestionado por el penalti, puso el foco en la afición: "Sabíamos que iban a tener un último arreón. Nunca se sabe que puede pasar. Lo dimos todo, agradecerles a esta afición. Ojalá podamos llenar cada una de las butacas que nos toquen, el barrio, el pequeño, llegó a donde no llegaron otros grandes".

Por último, el argentino también reconoció su felicidad por esa plaza extra de Champions que disfrutará LALIGA EA Sports: "Ojalá podamos ayudar. Feliz, ojalá que, le toque al que le toque, pero desearle mejor. Nos pone feliz haber contribuido. Pero sobre todo por jugar una final".