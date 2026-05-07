El jugador del Real Madrid se pone a disposición del club tras la pelea con Tchouaméni

Todos los detalles de la pelea entre Valverde y Tchouaméni, "la más grave que habido jamás" en el Real Madrid

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Fede Valverde da su versión de los hechos. El centrocampista del Real Madrid ha publicado un comunicado oficial a través de las redes sociales en el que confirma su pelea con Aurélien Tchouaméni, aunque asegura que no han llegado a las manos y que el golpe en la cabeza, que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico, fue fortuito. Pide disculpas y acusa al vestuario de filtrar información e insiste en su implicación con el club blanco.

"Ayer tuve un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande.

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En un vestuario normal estas cosas pueden suceder y se zanjan entre nosotros mismos sin que salga a la luz. Evidentemente acá hay alguien detrás que corre rápido con el cuento, sumado con una temporada sin títulos donde el Madrid siempre es el punto de mira y todo se magnifica.

Hoy volvimos a tener un desencuentro. En la discusión golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolaria al hospital.

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En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió.

Siento que mi enfado con la situación, mi frustración de ver que alguno de nosotros estamos llegando con las últimas fuerzas al final de temporada, rompiéndonos el alma, me haya alcanzado hasta llegar al límite de discutir con un compañero.

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Lo siento. Lo siento de corazón porque me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El Madrid es una de las cosas mas importantes de mi vida y no puedo ser ajeno. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente, que no tengo dudas que los roces que podamos tener fuera de un campo adentro dejan de existir y si tengo que defenderlo dentro de un estadio, seré el primero.

No iba a pronunciarme hasta final de temporada, quedamos eliminados de Champions y me guardé la bronca y el rencor. Hemos desperdiciado otro año y no estaba para hacer publicaciones en redes sociales cuando la única cara que tenía que dar era en el campo y siento que así lo hice, por eso soy al que más le apena y le entristece pasar por esta situación que me impide jugar el próximo partido por decisiones médicas porque siempre fui hasta el final, hasta las últimas consecuencias y me duele más que nadie no poder hacerlo. Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario.

Gracias".