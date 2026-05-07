Redacción ElDesmarque Madrid, 07 MAY 2026 - 12:35h.

Los últimos post de Instagram de la actriz se han llenado de comentarios culpándola de la tensión entre Kylian Mbappé y el Real Madrid

El Real Madrid no venderá ni a Mbappé ni a Vinicius y el entrenador que venga tendrá que hacer que se entiendan

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La tensión entre Kylian Mbappé y el Real Madrid ha salpicado por completo a Ester Expósito. El futbolista francés se tomó unas pequeñas vacaciones y viajó a Italia junto a la actriz española durante un fin de semana en el que el conjunto blanco disputaba un partido de LA LIGA EA Sports frente al Espanyol. Los aficionados del Real Madrid se han cansado de la situación y ahora la están tomando con la pareja del futbolista y esta ha decidido desactivar los comentarios en sus dos últimos posts de Instagram. La última foto que sí tiene las respuestas habilitadas está repleta de críticas que culpan a Ester Expósito del conflicto entre el Madrid y el delantero francés.

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Ester Expósito ha desactivado los comentarios de sus dos últimas fotos en Instagram

El viaje de Kylian Mbappé y Ester Expósito a Cagliari del fin de semana pasado ha provocado que las redes sociales de la actriz española estallen y se llenen de críticas madridistas por su relación con el jugador. La madrileña ha optado por cortar el problema de raíz y ha decidido desactivar los comentarios de los dos últimos posts en su perfil oficial de Instagram. La relación entre el delantero francés y el madridismo está más deteriorada que nunca y el ejemplo de ello es que los aficionados merengues aprovechan la cuenta de la pareja del jugador para criticar al parisino. Sin embargo, la antepenúltima fotografía de Ester Expósito si que tiene los comentarios habilitados y esta se ha llenado de madridistas enfadados que culpan a la actriz de todo lo que está ocurriendo entre Mbappé y el Real Madrid.

La última foto con los comentarios habilitados está repleta de críticas y menciones a Kylian Mbappé y el Real Madrid

La última fotografía del perfil de Instagram de Ester Expósito en la que si se puede comentar se ha llenado de menciones a Kylian Mbappé y al Real Madrid. Muchas de ellas son críticas a la actriz española alegando que desde que su relación con el delantero francés es oficial, la tensión entre este y el conjunto blanco ha crecido y que ella es la que "se ha cargado" al parisino. La sección de comentarios está repleta de 'gifs', imágenes y emoticonos que van sobre el jugador y varios le piden que rompa con él. El Real Madrid juega contra el FC Barcelona este domingo a las 21:00h y puede evitar el alirón culé en el Santiago Bernabéu si vence al conjunto catalán. Mbappé, a pocos días del encuentro, sigue siendo duda.