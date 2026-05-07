Alberto Bravo 07 MAY 2026 - 12:22h.

El capitán suma 171 goles en Liga, 169 con el Celta y dos con el Sevilla desde su debut en Liga

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VigoIago Aspas debutó en Primera División el 18 de agosto de 2012. Lo hizo con derrota. Su primera victoria llegaría unos días después, en la jornada 3 ante el CA Osasuna. También el primero de sus 171 goles en Liga. A lo largo de su exitosa carrera, con cuatro Trofeos Zarra, ha demostrado ser uno de los mejores jugadores españoles de los últimos 15 años. A sus 38 años sigue siendo fundamental en el Celta de Vigo.

El club sigue esperando la decisión del moañés, que aún no ha decidido si continuará o no en activo una temporada más. Cerca de los 39 años se espera que Iago Aspas responda a la oferta celeste antes de final de este mes de mayo, cuando termine la temporada. El capitán solo alargaría su carrera un año más antes de incorporarse a la estructura del club.

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En estas 13 temporadas en Primera División, 12 en el Celta y una cedido en el Sevilla FC por el Liverpool, ha logrado marcar 171 goles. 169 han sido de celeste, con quien está a punto de sumar su partido 400 en Liga. Según los datos de @OptaJose ningún delantero español ha anotado tantos goles en Liga desde que Iago Aspas debutó hace casi 14 años en la competición.

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Si Claudio Giráldez le da minutos este sábado ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano alcanzará los 400 partidos en Liga con el Celta. El moañés suma 568 partidos oficiales de celeste superando a Manolo Rodríguez, 'El Gran Capitán' que ostentaba el récord con 532 encuentros. En esos partidos el moañés 222 goles.

Iago Aspas se encuentra entre los 20 jugadores que más goles han marcado en la historia de la liga. La lista la encabeza Leo Messi con 474 goles. Le sigue Cristiano Ronaldo con 311 y Telmo Zarra con 254. Iago Aspas, que ocupa el puesto 18, tiene a tiro a Luis Suárez que anotó 176 goles. Entrar entre los diez es prácticamente una quimera ya que ese puesto lo ostenta Pahiño con 213 goles.