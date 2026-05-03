Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 14:54h.

El capitán no era titular desde la jornada 19: demostró que su calidad sigue intacta

Giráldez, Iago Aspas y su estado físico: "No es fácil mi situación, tengo que decir la verdad"

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VigoIago Aspas no era titular en Liga desde el pasado 12 de enero ante el Sevilla. Claudio Giráldez le reservaba para los partidos de Europa League y sus minutos en el campeonato doméstico eran muy escasos. Su estado físico, con algunas molestias, unido a su edad obligaban a Claudio Giráldez a gestionar la participación del capitán. En su vuelta al once, casi cuatro meses después, el moañés demostró que es un futbolista inmortal.

Primero se inventó un taconazo absolutamente legendario para zafarse de la presión de Pedro Bigas y Aleix Febas. Se giró sobre si mismo y cuando ambos rivales fueron a por él se inventó un pase de tacón para darle continuidad a la jugada entregando el balón a Ilaix Moriba pasado el minuto 20.

Ya en el 30 el capitán del Celta recibió un pase de Ferran Jutglà. Iago Aspas acomodó el balón muy pegado al palo izquierdo de la meta defendida por Matías Dituro. El argentino nada pudo hacer. Iago Aspas le pegaba con su pierna menos buena, la derecha, para hacer el 2-0.

Este era su quinto gol en Liga esta temporada, el octavo del curso ya que en la Europa League había anotado tres más. El celtismo sueña con una última temporada de Iago Aspas, el mejor jugador de la historia del club. El moañés aún no ha deshojado la margarita, lo hará en una semanas. Mientras tanto sigue demostrando que aún cerca de los 39 años sigue siendo un jugador diferencial.