La rajada de Fernando Alonso sobre Ferrari y los test ilimitados en mojado: "Solo ellos lo saben"

Alberto Cercós García 03 MAY 2026 - 00:58h.

Fernando Alonso valora que la carrera de este domingo sea en mojado y habla de los beneficios que tiene Ferrari

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El Gran Premio de Miami puede dar un vuelco total este domingo. Con unas previsiones muy preocupantes en relación a la climatología, muchos pilotos tienen en la cabeza el hecho de que tendrán una carrera en mojado. Para ello, habrá gente con más experiencia que otros. En este caso en concreto, tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton partirían con algo de ventaja. Y es que Ferrari tiene test ilimitados con Pirelli y la semana pasada ya pudo rodar en mojado con los nuevos monoplazas. Algo que, Fernando Alonso, no duda en comentar como si de una rajada se tratara. El español, además, repasa en DAZN cuál ha sido su principal problema en clasificación.

"Creo que el mayor problema para mí, para ser sincero, en la clasificación, fue la caja de cambios. Era la primera vez que pasaba, porque no tuvimos ningún problema en el resto de sesiones de este fin de semana, pero ahora, en la clasificación, era imposible conducir. Así que perdía sincronización en todos los puntos de frenada, por lo que no tenía aceleración al salir de las curvas y las reducciones de marcha eran muy irregulares, muy aleatorias. A veces tenía empuje, a veces se me bloqueaban las ruedas traseras. Así que fue una mala sorpresa en la clasificación. Intentaremos entenderlo y solucionarlo para mañana, sobre todo si llueve. Creo que no podemos correr con este nivel de reducciones aleatorias que tenemos en este momento", resume.

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El dardo de Alonso a Ferrari

Pero sin lugar a dudas, el asturiano no ha dudado ni un instante en 'atacar' la clara ventaja que tendría Ferrari si finalmente la carrera es en mojado. Ningún otro equipo ha podido probarse en mojado este 2026, excepto la escudería italiana gracias a Pirelli.

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"En seco no tenemos posibilidades y en mojado, posiblemente tampoco. No se sabe lo que puede pasar en mojado, será la primera vez con estos coches en mojado. Solo Ferrari tiene ese lujo, porque hacen test ilimitados con Pirelli. Nosotros no somos Ferrari así que tenemos que aprender en las carreras", lanza el asturiano.