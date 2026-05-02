La vida sigue igual en Aston Martin y Fernando Alonso no pasa de la Q1 en Miami

Alberto Cercós García 02 MAY 2026 - 22:34h.

Fernando Alonso se queda lejos de dar un paso adelante en clasificación y vuelve a caer en Q1

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La vida sigue exactamente igual en Aston Martin. Y es que la temporada de la escudería británica se antoja claramente agónica. Ya se vio durante la jornada del viernes y también en la 'sprint' del Gran Premio de Miami: no hay mejoras y no hay paso adelante de ningún tipo. Es algo que ya se sabía, por lo que no pilla a nadie desprevenido. Pero la realidad es que, tras cinco semanas de parón, que Aston Martin y Honda no hayan mejorado ninguna faceta del monoplaza... no ayuda al optimismo a corto-medio plazo. En este contexto tan duro, aparece Fernando Alonso intentando salvar los muebles como puede. El piloto español ha sido incapaz de colocar su AMR26 en la Q2 y vuelve a caer en el primer corte de la clasificación.

Australia, China, Japón y ahora Miami. Las clasificaciones y, en general, los fines de semana, de Alonso se pueden contar de la manera más agónica posible. La nula reacción que se ve en pista tras un batacazo con las prestaciones del motor es devastadora. En Estados Unidos, y tras una 'sprint' donde ambos monoplazas han terminado sin problemas, Alonso solo ha podido clasificar en 18ª posición para la carrera de este domingo. Una plaza que, eso sí, mejora levemente lo visto en el último Gran Premio: en Japón partió penúltimo.

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Fernando Alonso, por delante de cuatro pilotos

A poco más de un segundo del corte (marcado sorpresivamente por Oscar Piastri), Alonso luchará con los Cadillac y los Audi para no ser el último coche del Gran Premio. Y es que en la Q1 aún ha tenido algo de suerte. No solo él, sino que Aston Martin en general. Porque a la 18ª plaza del piloto asturiano, cabe destacar la 19ª de Lance Stroll. Unas posiciones que, además, decantan aún más la superioridad de Alonso frente al canadiense en las clasificaciones (ya es un 40-0 a favor del español); pero que 'ayuda' a Aston Martin a sacar un poco la cabeza, sobre todo con Cadillac.

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En parrilla, Alonso estará en la cola. Pero eso sí, tendrá hasta cuatro pilotos que le verán de espalda en la parrilla de salida. Al mencionado Stroll toca sumarle los Cadillac de Valtteri Bottas y Checo Pérez, y el Audi de Gabriel Bortoleto. El brasileño ha terminado, incluso, con su monoplaza en llamas. Una sesión caótica para la parte de atrás donde también Alonso ha tenido un 'highligh' muy destacable: una salvada en su última intentona que terminó de la peor manera, malgastando el tiempo entrando a boxes.