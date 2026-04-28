Shintaro Orihara avisa: Fernando Alonso y Aston Martin no tendrán mejoras de Honda en Miami

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 ABR 2026 - 14:00h.

El jefe de pista e ingeniería de la marca japonesa ha dicho que Honda no llevará mejoras de rendimiento al Gran Premio de Miami

Fernando Alonso niega que este 2026 sea su última temporada en la F1: "No siento que haya llegado ese momento"

Compartir







La vida sigue igual. Eso debe estar pensando Fernando Alonso después de conocer la última actualización de Honda sobre las modificaciones que va a llevar la marca japonesa al Gran Premio de Miami. Los nipones, no van a incorporar ninguna mejora que afecte a la potencia del motor y, hace unos días, el asturiano ya supo que Aston Martin no iba a traer ninguna pieza que revolucionara el AMR26 y le permitiera dar un salto de rendimiento. El cambio en la normativa que la FIA y la Fórmula 1 habían acordado con los equipos abría un camino para ver un cambio, pero, como explicó Pedro de la Rosa a ElDesmarque, la escudería británica no tiene un calendario de mejoras y la idea es seguir trabajando "paso a paso", así que los aficionados de Alonso y del equipo de Silverstone tendrán que seguir esperando para ver al coche verde competir por cosas importantes.

Shintaro Orihara asegura que Honda no llevará mejoras de rendimiento a Miami

Shintaro Orihara, jefe de pista e ingeniería de Honda ha asegurado en el último comunicado de HRC (Honda Racing Corporation), que la marca japonesa no incorporará mejoras que afecten al rendimiento de la unidad de potencia. "La introducción de contramedidas para las vibraciones de cara a Miami y más adelante en la temporada no tendrá un impacto visible en el rendimiento del motor. No deberíamos esperar grandes avances", declaró el nipón. Orihara también habló de los principales problemas del propulsor japonés. "Queremo mejorar el manejo en los sectores de baja velocidad y optimizar la gestión de la energía. Es un factor clave para maximizar el rendimiento", dijo.

PUEDE INTERESARTE La FIA y la Fórmula 1 escuchan las quejas de los pilotos: los cambios en la normativa que se aplicarán en Miami

Todo seguirá igual para Fernando Alonso y Aston Martin

La reducción de la parte electrónica de los monoplazas que la FIA y la Fórmula 1 han acordado con los equipos, abría, mínimamente, una vía de escape para Fernando Alonso y Aston Martin ya que uno de los grandes déficits de la escudería británica se encuentra en el motor Honda y, más concretamente, en el apartado de la batería. Sin embargo, los de Silverstone siguen necesitando que la marca japonesa, además de invertir en la fiabilidad, traiga mejoras en el rendimiento de la unidad de potencia ya que la diferencia con los principales motoristas del campeonato es, por el momento, gigantesca. En el Gran Premio de Miami, todo seguirá igual y salvo milagro, Fernando Alonso y Lance Stroll partirán desde las últimas posiciones de la parilla el domingo.