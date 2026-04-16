Pedro de la Rosa confirma que Aston Martin no tiene un calendario de mejoras: "Paso a paso"

Alberto Cercós García 16 ABR 2026 - 10:16h.

Pedro de la Rosa repasa en ElDesmarque el inicio tan complicado que están teniendo Aston Martin y Fernando Alonso

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El inicio de temporada de Aston Martin no está siendo nada positivo. Más bien, todo lo contrario. Desde que empezó la pretemporada en el 'shakedown' de Montmeló, el mundo empezó a saber que algo estaba yendo bastante mal. Con el paso de las semanas y de los test en Baréin, se terminó confirmando: el retraso en el desarrollo del motor Honda era tan grande que iba a lastrar por completo el rendimiento inicial del AMR26. Todas las esperanzas que estaban puestas en el 2026 se esfumaron en un momento. Australia, China y Japón no han hecho otra cosa que corroborar el mal momento de Aston Martin y, por ende, de Fernando Alonso. Pedro de la Rosa, en ElDesmarque, repasa dicho inicio de temporada y habla de qué 'planning' tienen en la escudería británica, de la figura de Adrian Newey y del propio Alonso.

"Ha sido un inicio duro, sobre todo porque no nos esperábamos estar donde estamos. Tenemos mucho trabajo por delante y se está trabajando mucho con Honda y en la dirección correcta. Lo que pasa es que tenemos que aprovechar el tiempo, sobre todo, para recortar al máximo todo el tiempo que hemos empezado más tarde que otros. A ver cómo está Fernando, cómo estamos todos. No estamos contentos, los aficionados son los primeros que están descontentos y los entendemos. Las muestras de cariño del público español, del público internacional, de que la gente está descontenta pero sigue apoyándonos… y nosotros tenemos que seguir concentrados, cabeza abajo, trabajando más y mejor que los demás", explica el embajador de Aston Martin en ElDesmarque.

De la Rosa 'explica' la hoja de ruta de Aston Martin

Con Honda la historia podría haber empezado de otra manera, claramente. Aún así, De la Rosa asegura que la relación entre Aston Martin y la fábrica japonesa sigue siendo buena. "Es decir, estamos trabajando conjuntamente para solucionar problemas, para ganar rendimiento, y estamos trabajando muy bien. Yo creo que esa es la confianza que tenemos, el trabajo con Honda está siendo muy bueno", cuenta.

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Adrian Newey fue de los primeros en alzar la voz contra Honda, y De la Rosa intenta quitarle hierro al asunto. "Él fue muy transparente en toda su primera rueda de prensa en Australia y dijo que probablemente seamos el quinto chasis, pero que todavía tenemos espacio para mejorar y vamos a ir paso a paso mejorando. Newey es el mejor aerodinamicista que existe en Fórmula 1, es un genio y está en nuestro equipo y juega con nosotros, y eso es lo importante. A partir de aquí, es verdad que él entró en el equipo en marzo del año 25, quizás unos meses con retraso empezamos a trabajar con Newey con respecto a otros equipos y ahí ahora estamos recuperando el tiempo perdido. Pero tenemos, repito, lo importante, Newey es nuestro mejor activo que tenemos", asegura.

De la Rosa explica qué esperar de Aston Martin en el futuro más cercano, y la respuesta no es muy alentadora. "No hay una planificación en esta carrera o en la siguiente. Las mejoras, igual que en todos los equipos de Fórmula 1, se van introduciendo carrera a carrera. Vas aprendiendo el reglamento, vas analizando todos tus datos con respecto a carreras anteriores para ir mejorando y puliendo. Pero no tenemos un programa de decir: “no, en esta carrera vamos a…”. Paso a paso y según vayan saliendo las mejoras del túnel de viento y de fábrica, pues así iremos introduciendo; sin un calendario claro", indica.

Por último, De la Rosa no se moja con el futuro de Fernando Alonso. ¿Seguirá en 2027?: "Eso es algo que todavía no hemos ni contemplado. Él tampoco, no lo sé. Estamos ahora concentrados en el coche, motor, en el reglamento nuevo, en el calendario del que vienen las próximas carreras y cuando se tenga que hablar de Fernando y cuando él quiera, pues estaremos encantados", zanja.