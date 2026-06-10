David Torres 10 JUN 2026 - 21:30h.

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ValenciaEl jugador del Valencia Diego López ha sido intervenido este miércoles de la lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, informó el club de Mestalla en un parte médico. La intervención quirúrgica la ha llevado a cabo el doctor Manuel Leyes y su equipo en la Clínica Olympia en Madrid bajo la supervisión del director del departamento médico del Valencia Pedro López. Fue el mismo doctor que operó de una lesión similar a Sergi Canós. Diego López, tuvo que retirarse del terreno de juego en la segunda parte del encuentro ante el Barcelona, el último de la temporada. Los galenos le diagnosticaron una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

El mensaje de Diego López

"Primer paso superado. La operación ha salido muy bien y es momento de pensar en la rehabilitación. Será duro pero estoy preparado! Quiero dar las gracias a al doctor Manuel Leyes y a todo su equipo por el trato que me han dado y a todos los que os habéis preocupado por mí! Nos vemos muy pronto en el verde!", escribía Diego López en su instagram oficial horas después de ser operado en Madrid.

Tras el día de hoy, Diego López tendrá unos días de reposo absoluto. Los galenos le darán dos semanas de descanso familiar y después a trabajar la musculatura para no perderla y recuperar la movilidad poco a poco.

No hay fecha exacta de su vuelta a los terrenos de juego, pero según ha podido saber ElDesmarque tras consultar con diversos doctores especialistas en traumatología, en la medicina actual los galenos prefieren no precipitar el regreso de este tipo de lesiones. Antes, a los seis u ocho meses se daba el alta a los futbolistas, pero dado el elevado grado de recaídas, hoy en día es más habitual que los jugadores no vuelvan hasta los nueve o diez meses o incluso más. Gavi es el ejemplo más reciente. De esta forma, Diego podría estar en primavera de 2027 a las órdenes de Carlos Corberán si todo va según los cauces previstos.