David Torres 24 MAY 2026 - 00:25h.

Uno por uno y notas del Valencia CF ante el FC Barcelona: Sobresalientes y notables ante el campeón

Diego López, jugador del Valencia CF, sale de Mestalla vendado y triste

Compartir







ValenciaLa noticia más negativa que dejó el Valencia CF - FC Barcelona no es ni de lejos que el equipo se quede sin jugar competición europea por séptima temporada consecutiva, sino la grave lesión de Diego López. El asturiano fue cazado por ElDesmarque cuando salía de Mestalla, abrazado por todos, con cara seria, un aparatoso vendaje en la rodilla y las muletas en la mano. Su cara era un poema, en la última parte del último partido de la temporada se había lesionado.

Carlos Corberán en sala de prensa anunciaba los problemas: "Hoy es un momento de dolor, por la pena de no lograr el objetivo y por otro de la lesión de Diego López. No es momento de hablar de futuro. No es una lesión muscular, es de rodilla, pero estamos con incertidumbre. Había preocupación y empatía en el vestuario", decía el entrenador. Después, en zona mixta, Stole Dimitrievski le mandaba mucho ánimo.

PUEDE INTERESARTE Tres jugadores se sobrepusieron a los pitos finales y se despidieron dando la vuelta a Mestalla

¿Qué puede tener Diego López?

Las primeras exploraciones, aunque le van a hacer una resonancia en las próximas horas, hablan de problemas en el ligamento interno de la rodilla (el cruzado). En el vestuario todos estaban preocupados. Parece que al cogerle la rodilla había cierta inestabilidad en el ligamento de la parte posterior, y en función del alcance de la lesión podría estar varios meses de baja. Las pruebas diagnósticas determinarán el alcance de su lesión pero la cosa pinta fea.

Con todo, ver que Diego López salía andando por su propio pie y con las muletas en la mano es una pequeña señal de esperanza. "Que sea lo menos posible", comentaban los diversos integrantes del Valencia CF consultados por ElDesmarque que, sin embargo, nadie quería mojarse sobre el alcance de su lesión porque ya ha habido este año varios jugadores del Valencia CF que han caído por la rodilla: José Copete, con muletas este sábado en Mestalla; Foulqier, Diakhaby, Thierry y hasta César Tárrega. Maldita plaga que se ceba con Diego en el último día de la temporadad