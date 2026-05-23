El Valencia CF acaba la temporada ganando al campeón pero quedándose fuera de Europa (3-1)

David Torres 23 MAY 2026 - 23:02h.

Remontó el gol de Lewandowski y firmó el mejor partido de la temporada

Qué tiene que pasar para que el Valencia CF vaya a Europa seis años después

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ValenciaEl Valencia CF acabó una temporada loca y ciclotímica goleando ante un FC Barcelona que compitió mejor de lo que se esperaba. Los de Carlos Corberán tuvieron que remontar el gol inicial de Lewandowski y lo hizo gracias a dos buenos goles de Javi Guerra y Luis Rioja en cinco minutos y un tercero de Guido Rodríguez ya en el 95. No obstante, el triunfo, celebrado en Mestalla, no fue suficiente ya que los triunfos de Getafe y Rayo dejan a los de Mestalla sin Europa otro año más y ya van siete.

El conjunto de Mestalla, que a lo largo de la campaña llegó a tocar puestos de descenso en tres ocasiones y que sólo logró la permanencia en la penúltima jornada, llegaba al duelo contra el vigente campeón (que ha estado literalmente de fiesta esta semana) con opciones incluso de acabar séptimo e ir a Europa. El duelo, marcado por la manifestación previa contra Peter Lim y enfrentamientos entre la policía y varios aficionados por culpa de lanzamiento de bengalas...

Un partido loco en Mestalla

El Valencia CF, como no ha hecho en toda la temporada, se fue a por el partido desde el principio y antes de los diez minutos ya tuvo dos ocasiones clarísimas para adelantarse en el marcador. Diego López, primero, la tiró fuera. Después Rioja veía como se la sacaba la zaga en la línea. En el área contraria, el Barça, liberado, también tuvo las suyas y Rashford y Ferran Torres, siempre motivado en su vuelta a casa, a punto estuvieron de adelantar al campeón de Liga.

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Fue un toma y daca constante, apasionante para el espectador, la mejor media hora en Mestalla que se recuerda en años. Ugrinic, desde fuera, probaba Szczęsny mientras Ferran Torres seguía desatado. La pausa de hidratación permitía a Corberán dar instrucciones y bajar las pulsaciones y para escuchar otros marcadores: perdía el Rayo y empataba el Getafe.

Luego era Lewandowski quien, a la salida de un córner, estrellaba el balón en el palo. De paso, dejó KO a Pepelu que, no obstante volvería para acabar una vibrante primera mitad que acabó con el Valencia CF atacando.

El Barça se adelanta en Mestalla y el Getafe marca en Madrid

Tras el paso por vestuarios, la tónica cambió poco. El Valencia CF se volcó y, en una jugada aislada, Lewandowski metió la puntita tras un mal disparo de Ferran Torres y adelantó al Barça. La calidad, a pesar de haber estado tres días de fiesta, está ahí. Además, en Getafe se adelantaban los de Bordalás. Europa se esfumaba a las 22.22 horas de la noche. El colegiado, además, no quiso ver un penalti sobre Unai Núñez, que encendía a Mestalla.

Remonta el Valencia, otro golazo made in Javi Guerra

El calor de Mestalla y el empuje del equipo permitió al Valencia CF empatar el partido. Javi Guerra, de jugada personal y con la izquierda igualaba la contienda. Quedaban 25 minutos por delante y Rioja en el 70 lograba el 2-1. Si antes se la habían parado, esta vez el andaluz lo tuvo claro. La paró, se lo pensó y batió con clase a Szczesny.

Mestalla animaba a Osasuna para que empatara en Getafe; el Rayo se adelantaba en Vitoria y el VAR decía que el penalti sobre Jesús Vázquez era fuera del área. Fue el prolegómeno al gol de Guido Rodríguez. Mestalla, en pie, despedía a Javi Guerra y aplaudía el tanto del argentino. Mestalla, apagada por los resultados, pasó factura a Peter Lim, pidió la dimisión de Carlos Corberán y tímidamente cantó contra los jugadores. Al final eso sí, despidió con pitos al equipo.