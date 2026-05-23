Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 18:11h.

Enrique Riquelme presenta su candidatura al Real Madrid

Enrique Riquelme: "Queremos recuperar los valores del Real Madrid, algunos de ellos se han deteriorado"

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El empresario Enrique Riquelme ya ha anunciado públicamente de forma oficial su candidatura a la presidencia del Real Madrid confirmando que habrá elecciones por primera vez en 20 años. El alicantino ya cuenta con los avales concedidos por dos bancos extranjeros e irá a los comicios como rival de Florentino Pérez para intentar convertirse en el nuevo máximo mandatario madridista.

"Hoy es un día muy importante para el Real Madrid, después de 20 años se va a poder votar. No es una candidatura en contra de nadie, es a favor del Real Madrid, de poder contar un proyecto como dijimos que pensaríamos y trabajaríamos hasta hoy y decidiríamos hoy y puedo decir que tenemos un proyecto tremendamente ilusionante, serio y profesional tanto en lo deportivo como en lo social", dijo a la prensa a su salida de las oficinas club en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

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En una declaración sin preguntas, el empresario alicantino pidió a los socios una oportunidad y les pidió "que no tengan miedo". "Les pido valentía para poder escucharnos, poder disfrutar estas elecciones y que puedan votar entre dos proyectos, el nuestro pensando en el corto, medio y largo plazo", añadió Riquelme, para quien lo importante será "tener la mirada en el socio", para lo que contará con "muchos proyectos que les va a encantar".

Enrique Riquelme ya cuenta con su aval para las elecciones al Real Madrid

El aval a la candidatura a la presidencia del Real Madrid que encabeza el empresario Enrique Riquelme ha sido firmado este sábado con la entidad Andbank España por el importe total exigido, que asciende a 193,7 millones de euros, según informaron a EFE fuentes del mercado.

Tras cerrar los últimos flecos con la entidad bancaria, el presidente de Cox Energy ha acudido en la tarde de este sábado a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas (Ciudad Deportiva del club) para presentar la documentación a la junta electoral, que tendrá que dirimir, en un plazo máximo de 24 horas, si esta es admitida o no.

Riquelme comunicó el jueves a la junta electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones a la Presidencia del club y este aval bancario le permitirá, entre otros requisitos, formar parte de la carrera electoral.

Riquelme es presidente de un compañía especializada en el desarrollo y promoción de soluciones energéticas y generación eléctrica en países de América, Europa, África y Oriente Medio, con presencia en México, Chile, Colombia, Centroamérica, Brasil, España, Portugal, Argelia, Marruecos, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos, y este aval correspondiente al 15 % del presupuesto general de gastos del club.