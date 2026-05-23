George Russell le gana la partida a Kimi Antonelli en la 'sprint' de Canadá y Fernando Alonso abandona

Alberto Cercós García 23 MAY 2026 - 18:43h.

Nuevo duelo entre McLaren y Mercedes, con Antonelli y Russell corroborando que lucharan por el título

El Gran Premio de España de Fórmula 1 vuelve a Mediaset a mediados de junio

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Mercedes vuelve a confirmar que están un paso por delante del resto y que uno de sus pilotos se llevará el título de este 2026. En la 'sprint' del Gran Premio de Canadá, George Russell ha utilizado su 'pole' a las mil maravillas para dominar de principio a fin la carrera. Lo ha hecho aún con alguna intentona por parte de Kimi Antonelli en las primeras vueltas; unos intentos que el italiano ha pagado perdiendo la segunda posición en detrimento a Lando Norris. Aún así, queda cada vez más claro que Mercedes tiene un monoplaza muy bueno para plantar cara en cualquier tipo de contexto. Solo el error de Antonelli ha permitido a McLaren estar algo más cerca de la victoria en esta 'sprint'. Para los españoles, cruz: Carlos Sainz no puntúa pese a terminar décimo y Fernando Alonso se ha retirado en las últimas vueltas.

Pese a no haber mucho adelantamientos en general, durante las primeras vueltas la tensión ha sido enorme. En esos primeros giros y con Russell liderando sin muchas complicaciones, Antonelli le ha apretado todas las cuerdas de su Mercedes. El inglés se ha tenido que exprimir al máximo para evitar perder la primera posición. Y Antonelli, pese a ir recortándole terreno a su compañero de box, ha pecado en el momento de la verdad: dos intentos diferentes y dos salidas de pista que le han condenado en sus aspiraciones de luchar por la victoria.

De los errores de Kimi Antonelli a la progresión de Lando Norris

La desesperación y precipitación de Antonelli ha terminado de la peor manera posible para sus intereses, perdiendo la segunda posición en la 'sprint'. Si bien tras esas intentonas pudo peligrar incluso el podio, Kimi supo reponerse y batalló desde la distancia con Lando Norris por esa segunda posición.

Mientras tanto, la lucha por la victoria también se iba haciendo más interesante. El mencionado Norris aprovechó los errores de Antonelli para ponerse a la estela de Russell con más de media carrera por delante. Poco a poco, el McLaren le fue recortando distancia a George, pero en ningún momento tuvo una oportunidad clara para atacar a su compatriota. Esas dudas hicieron que Antonelli volviera a engancharse a Norris y... lo intentó de nuevo, pero otra vez yéndose por la hierba. Al final, triunfo de un Russell que le recorta varios puntos a su compañero en el Mundial y con Norris en segunda posición.

Para los españoles, sensación agridulce. Sobre todo para un Carlos Sainz que se ha mostrado sólido en la décima posición, pero en la 'sprint' dicha posición no da puntos. Fernando Alonso aguantó hasta las últimas vueltas, pero finalmente Aston Martin retiró su monoplaza.

Así ha quedado la 'sprint' en Canadá