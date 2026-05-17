El Gran Premio de España de Fórmula 1 vuelve a Mediaset a mediados de junio

Alberto Cercós García 17 MAY 2026 - 14:57h.

Mediaset dará en directo y gratis el próximo Gran Premio de España de Fórmula 1, del 12 al 14 de junio

Carlos Sainz da la primera vuelta al Madring y alucina con La Monumental: "Es ciega"

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Del 12 al 14 de junio, los aficionados al motor tienen una cita marcada en rojo con el Gran Premio de España de Fórmula 1, que podrá seguirse en abierto y en directo en Mediaset. El campeonato llega a uno de los momentos más esperados de la temporada con toda la emoción de la parrilla y con dos nombres propios para la afición española: Carlos Sainz y Fernando Alonso, protagonistas de un fin de semana que promete máxima tensión dentro y fuera de la pista. Clasificación, carrera y toda la última hora estarán disponibles para que los espectadores vivan cada vuelta en directo.

La cita española será además el anticipo de otro gran acontecimiento para los seguidores de la Fórmula 1 en nuestro país: el futuro Gran Premio de Madrid, que también podrá verse en Mediaset unos meses después. Con dos pruebas en territorio español y el tirón de Sainz y Alonso, la Fórmula 1 atraviesa uno de sus momentos de mayor seguimiento entre el público nacional, y Mediaset volverá a acercar toda esa pasión a los espectadores con una cobertura especial en abierto.