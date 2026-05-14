La FIA 'ayuda' a Fernando Alonso y Honda porque temen que el motorista japonés se marche de la Fórmula 1

Redacción ElDesmarque Madrid, 14 MAY 2026 - 13:11h.

La FIA y la Fórmula 1 le han concedido a Honda la ayuda extra del 'ADUO' porque temían que los japoneses se marcharan de la competición

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La FIA y la Fórmula 1 le ha concedido la ayuda extra del sistema 'ADUO' (Additional Development and Upgrade Opportunities) a Honda porque temían que el motorista japonés optara por rendirse y marcharse del campeonato. El equipo Aston Martin y Fernando Alonso pueden respirar tranquilos porque la fábrica nipona continuará en la F1 y es, en parte, gracias a las concesiones que la FIA y el resto de equipos le han otorgado para que no se queden atrás en el desarrollo de su motor. El inicio de temporada de la escudería británica está siendo decepcionante y no habrá una revolución en la aerodinámica del coche verde hasta el Gran Premio de Bélgica, sin embargo, uno de los mayores lastres de los de Silverstone está siendo la unidad de potencia. Según ha informado The Race, si Honda no hubiera recibido una ayuda considerable por parte de la FIA con el mecanismo del ADUO, podrían haber cerrado el proyecto y abandonado la competición.

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La FIA le ha concedido a Honda la ayuda extra del 'ADUO' pero tiene trampa

La FIA y la Fórmula 1 le ha 'echado un cable' a Honda y han acordado otorgarle las concesiones estipuladas en el 'ADUO'. El Consejo Mundial del Motor aprobó la semana pasada las modificaciones específicas que ampliaban el margen financiero y técnico para los fabricantes más retrasados, donde está Honda actualmente y el cambio más significativo fue que la unidad de potencia que esté un 10% o más por debajo del motor de referencia podrá ahora acceder a un incremento de hasta 11 millones de dólares dentro del presupuesto. Eso sí, esto tiene trampa ya que el dinero que se gaste el motorista japonés en 2026 y 2027, tendrá que ser devuelto en 2028, 2029 y 2030. Honda tiene que estudiar si merece la pena hacer el desembolso en los dos primeros años de la normativa sabiendo que en los años venideros puede suponer un lastre.

La Fórmula 1 temía que Honda optara por rendirse y dejar la competición

Uno de los escenarios que tanto la FIA como la Fórmula 1 quiere evitar es que sus grandes motoristas y marcas internacionales abandonen la competición porque no se vean respaldados por el campeonato. Si Honda no hubiera recibido la ayuda extra del 'ADUO', el motorista japonés tenía encima de la mesa rendirse y salir de la F1, pero para el alivio de Fernando Alonso y Aston Martin, eso no ha ocurrido y seguirán en el mundial. La fábrica nipona podría disponer de 19 millones de dólares (8 y 8 en 2026 y 2027) para invertir en su unidad de potencia y subsanar el déficit de rendimiento y fiabilidad que tiene en comparación con los otros proveedores.