Antonio Lobato desvela al fin por qué Fernando Alonso sigue enfadado con él: "Viene de Bakú 2023"

Alberto Cercós García 08 MAY 2026 - 09:31h.

Antonio Lobato explica el enfado que existe con Fernando Alonso y desde cuándo están así de mal

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La relación entre Fernando Alonso y Antonio Lobato vuelve a estar en el foco mediático. Todo, tras un clip sacado de una extensa entrevista de Senén Morán, donde el periodista recuerda el origen de uno de sus desencuentros más comentados. En las imágenes, difundidas a raíz de un tuit viral, Lobato explica que la tensión nació por “una maniobra en Bakú 2023” que ambos interpretaron de forma completamente distinta. “Él la interpreta de una forma y el resto, es decir, todo el mundo, la interpretaba de otra. Luego en Barcelona nos vimos y discutimos todavía más”, reconoce el narrador.

El episodio del que habla Lobato se remonta al Gran Premio de Azerbaiyán de 2023, cuando Alonso protagonizó una agresiva batalla en pista durante la carrera al 'sprint'. Tras aquella acción, el piloto asturiano consideró que parte de la prensa española, incluido el equipo de retransmisión de DAZN encabezado por Lobato, había sido injusta con su versión de lo sucedido. La tensión se hizo pública horas después, cuando Alonso respondió de manera fría y cortante a las preguntas de DAZN tras la carrera y lanzó una frase que incendió las redes: “En el plató tendrán otra opinión o tendrán otros intereses”.

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La tensión entre Alonso y Lobato

En aquel momento, Lobato trató de rebajar la polémica explicando que ambos habían mantenido una discusión privada por WhatsApp y que simplemente habían discrepado sobre la interpretación de la maniobra. El periodista insistió entonces en que no existía una ruptura personal, aunque admitió que Alonso se había molestado por la lectura que se hizo desde la retransmisión. Sin embargo, las nuevas declaraciones del comentarista dejan entrever que aquel desacuerdo no quedó en una simple conversación puntual, ya que incluso reconoce que la discusión continuó semanas después en el paddock de Barcelona.

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Pese a estos desencuentros, la relación entre ambos siempre ha estado marcada por una mezcla de admiración mutua y fuertes debates competitivos. Lobato ha sido durante más de dos décadas la voz televisiva de los éxitos de Alonso y uno de sus mayores defensores públicos, algo que incluso muchos aficionados identifican como parte de la historia moderna de la Fórmula 1 en España. Precisamente por esa cercanía, cualquier discrepancia entre ambos adquiere una dimensión enorme entre los seguidores del bicampeón asturiano.