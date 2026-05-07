Un solitario gol de Alemao sirve al Rayo para certificar su superioridad en Estrasburgo

Clasificación de la plaza extra de Champions League tras el pase de Rayo Vallecano y Friburgo

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Un barrio se pasea por Europa. Y está a un paso de coronar la gloria. El Rayo Vallecano se ha metido este jueves en la final de la Conference League 2026 tras un partido histórico ante el Estrasburgo, al que ha vuelto ganar. Lo hizo por 0-1 gracias a un solitario gol de Alemao en el primer tiempo, pero el resultado fue bastante engañoso: pudieron ser cinco. O siete. Fue un baño del cuadro madrileño, que perdonó un sinfín de ocasiones y acabó sufriendo durante el tramo final hasta el punto de que Augusto Batalla paró un penalti sobre la bocina.

Con la lección aprendida tras lo sucedido en Atenas en la anterior eliminatoria, esta vez el Rayo salió al ataque. Y empezó a acumular ocasiones desde los primeros minutos: un paradón de Penders a Alemao, un disparo arriba de Jorge de Frutos, un disparo lejano de Isi. Y a los 42', por fin, el 0-1: Lejeune remata, Penders la para y Alemao la manda a la cazuela para delirio de los miles de rayistas ubicados en una esquina del estadio.

El gol de Alemao, el penalti de Batalla, el aguante del Rayo Vallecano

Si alguien podía pensar que el Estrasburgo se volcaría nada más pasar por vestuarios, fue todo lo contrario. Isi tuvo el segundo, De Frutos mandó otra ocasión clamorosa a las nubes y Penders volvió a evitar el tanto visitante con otra buena parada a Jorge.

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Quedaban apenas 20 minutos cuando, entonces sí, el Estrasburgo dio un paso adelante. Se partió el encuentro: Chavarría evitó el empate con un cruce providencial abajo y Pedro Díaz perdonó sentencia a la contra. No había mediocampo, Penders subía a rematar los córners y el cuadro francés se encontró un penalti por mano de Óscar Valentín. Ahí estaba Augusto Batalla: paró el lanzamiento, paró el rechace, escribió su nombre en la historia.

Y el premio es mayúsculo y doble para España. El Rayo Vallecano se medirá al Crystal Palace en la final de la Conference League después de que los ingleses volvieran a ganar al Shakhtar: 1-3 en la ida, 2-1 en la vuelta y 5-2 en el global. Además, este triunfo permite a España lograr de manera matemática la plaza extra para la próxima Champions League: el quinto irá a la máxima competición europea, el sexto a la Europa League y el séptimo, a la Conference. Y si el Rayo ganara la final, también iría a la Europa League.

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Cuándo y dónde es la final de la Conference League 2026

La final de la Conference será el penúltimo partido a nivel de clubes que se dispute en el fútbol europeo. Se jugará el miércoles 27 de mayo a las 21:00 horas en Leipzig, Alemania. Tras este encuentro, sólo quedará por disputar la final de la Champions, fijada el sábado 30 de mayo en Budapest, mientras que la final de la Europa League se jugará una semana antes, el miércoles 20 de mayo.

El título de la Conference se decidirá en el Red Bull Arena de Leipzig, ubicado en una zona relativamente céntrica de la ciudad alemana, que tiene una población de 630.000 habitantes. El estadio tendrá una capacidad de 39.700 espectadores, cifra que se reduce respecto a su capacidad habitual, y cada club dispondrá de 11.500 entradas.