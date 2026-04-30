Un solitario gol del delantero da ventaja a los madrileños ante el Estrasburgo

Locura en Vallecas: los jugadores del Rayo llegan andando y acaban saliendo ante la afición

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600 kilómetros. Esa es la distancia que hay, aproximadamente, entre Estrasburgo y Leipzig. El Rayo Vallecano deberá visita la ciudad francesa el próximo jueves en busca de un billete a la final de la Conference League, que se jugará en territorio alemán. De momento, un solitario gol de Alemao en la segunda mitad a la salida de un córner da ventaja al cuadro madrileño (1-0), que está viviendo una temporada de ensueño que aún puede tener un broche final que pocos podían imaginar allá por el mes de agosto.

Vallecas, de la emoción al bostezo

El ambiente fue precioso. Desde la previa, con los jugadores llegando andando rodeados de sus propios aficionados, y desde el inicio, con un precioso mosaico en las gradas de Vallecas. El primer tiempo, soporífero. El típico encuentro entre dos equipos que no quieren arriesgar, que piensan más en la vuelta que en la ida. Con miedo, expectantes, atenazados.

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Lejeune sacó de centro con un disparo inofensivo directo a portería. Fue el único tiro a puerta de todo el primer tiempo, en el que no pasó prácticamente nada. Godo y Moreira intentando generar peligro por las bandas, Chavarría probando fortuna desde lejos, Ciss jugándose la expulsión tras un encontronazo con Emegha y poco más.

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Alemao impulsa al Rayo

El segundo tiempo fue otra cosa bien distinta. El Rayo dio un paso adelante, consciente de que estaba ante una oportunidad histórica, y empezó a acumular ocasiones en busca del primer gol. Isi lo intentó desde lejos poco antes de que Alemao hiciera el 1-0 a la salida de un córner y desatar la euforia en el barrio. Descubrió ahí el cuadro madrileño un filón: el balón parado. Penders evitó el segundo tras un cabezazo de Lejeune en el 63' y volvió a hacerlo en el 84' con idéntico protagonista.

Entre medias, Ilias disparó con la zurda cerca del palo y De Frutos reclamó un penalti de Penders tan absurdo como claro, al menos a priori. No lo señaló el colegiado, no se movió el marcador tras un segundo tiempo en el que los franceses apenas se prodigaron en ataque. La ventaja es mínima y, visto lo visto, demasiado corta. Todo se decidirá el próximo jueves en el Stade de la Meinau. Un billete a la final de Conference está en juego.