El descenso marcará buena parte del futuro en los banquillos de varios clubes

Marcelino García Toral se va del Villarreal CF y ya tiene sustituto: fichaje cerrado

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LaLiga EA Sports podría vivir una auténtica revolución en sus banquillos durante el próximo verano. A la espera de lo que suceda en estas cinco últimas jornadas, sólo seis entrenadores tienen asegurado su puesto para el curso 2026/2027, por lo que se podrían producir un máximo de 14 relevos en los 20 clubes que militan actualmente en el campeonato. Cambios que estarán condicionados especialmente en la zona baja a una posible permanencia o un posible descenso.

Los seis entrenadores con su futuro asegurado en LaLiga

La lista de técnicos que seguirán al 100% es reducida. Hansi Flick tiene contrato hasta 2027 y planea renovar con el FC Barcelona, Diego Pablo Simeone tiene contrato hasta 2027 y parece improbable que se marche este verano del Atlético de Madrid, Claudio Giráldez acaba de renovar hasta 2028 y seguirá en el Celta de Vigo y Pellegrino Matarazzo firmó hasta 2027 y ha conseguido resucitar a la Real Sociedad.

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A estos cuatro casos, que parecen más que asegurados, se pueden añadir otros dos: Alessio Lisci ha conseguido encontrar el rumbo en Osasuna pese a las dudas iniciales y tiene contrato hasta 2027, mientras que el Valencia CF planea renovar a Carlos Corberán y darle las llaves del proyecto deportivo aunque el final de curso siga dejando dudas.

Cinco salidas confirmadas

En el lado opuesto, hay cinco entrenadores que cambiarán de aire con casi total seguridad, aunque la mayoría no están confirmados de manera oficial. Ernesto Valverde es el único que sí ha verificado su salida del Athletic a final de curso, con Edin Terzic como gran favorito para darle el relevo.

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Marcelino García Toral se irá del Villarreal y su sustituto apunta a ser Iñigo Pérez, quien a su vez se marchará del banquillo del Rayo Vallecano. Álvaro Arbeloa no seguirá en un Real Madrid que tantea distintas opciones en el mercado. Y Míchel Sánchez, a falta de confirmación, parece tener pie y medio fuera del Girona.

Hasta 14 cambios de entrenador en LaLiga

Esto deja una ecuación bastante sencilla: hay 11 banquillos que están en el aire. En la zona alta, destacan las dudas con Manuel Pellegrini en el Betis: tiene contrato hasta 2027, pero el batacazo europeo y la racha negativa de las últimas semanas han instalado cierta incertidumbre sobre la capital andaluza.

La continuidad de José Bordalás en el Getafe CF tampoco está demasiado clara, así como la situación de Manolo González en el Espanyol tras una segunda vuelta en la que todavía no han conseguido ganar ni un solo partido. En el caso del técnico perico, todo apunta a un cambio de aires.

Los seis banquillos restantes pertenecen a los seis equipos que están luchando por la permanencia: Eder Sarabia en el Elche, Quique Sánchez Flores en el Alavés, Martín Demichelis en el Mallorca, Luis García Plaza en el Sevilla, Luís Castro en el Levante y Guillermo Almada en el Real Oviedo. Los tres que consigan seguir en Primera tendrán su futuro prácticamente garantizado y los tres que caigan al pozo de Segunda lo tendrán muy complicado para seguir.